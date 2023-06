Fable : un nouveau départ pour la licence avec Playground Games

Albion, terre d'aventure immersive et féerique où une myriade de défis, de trésors et d'histoires sont à découvrir, est la maison des héros et l'endroit où se déroule le reboot de Fable.

Dans le pays des contes de fées d’Albion, le choix d’être un Héros avec un grand H dépend entièrement des joueurs. Face à une sombre menace, et dans un monde où leur réputation ne cesse de les précéder, leurs choix changeront Albion à jamais.

Un trailer pour Fable

Fable sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC à une date de sortie inconnue.