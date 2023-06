Bandai Namco adapte Sand Land d’Akira Toriyama en action-RPG

Beelzebub, Lao et Thief débarquent dans un vaste monde ouvert où humains et démons subissent une pénurie extrême d’eau potable.

Dans Sand Land, les joueurs vont évoluer au sein d’un gigantesque désert bardé d’obstacles et d’ennemis avec le Prince des Démons, Beelzebub, l’ancien shérif Lao et Thief, un vieux démon plein de sagesse et expert en escroquerie. Accompagnés d’un groupe incongru de démons et d’humains, ces derniers auront pour objectif de trouver la Fontaine Mirage, une source d’eau légendaire. L’éditeur japonais Bandai Namco précise :

Les combats, entre personnages à pied ou à bord de véhicules, feront partie intégrante de l’aventure. De nombreux véhicules personnalisables seront disponibles, dont des tanks. Ceux-ci pourront être customisés et équipés de divers chargements selon que les joueurs souhaitent traverser le désert, surmonter des obstacles ou combattre de puissants ennemis.

Un trailer pour Sand Land

Sand Land sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et PC via Steam à une date de sortie inconnue.