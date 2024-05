Apple a créé un clone de Tetris pour iPod mais ne l’a jamais sorti

Stacker est apparu sur un prototype de la troisième génération de son lecteur de musique.

Tl;dr Un prototype d’iPod contient un clone de Tetris nommé Stacker.

Ce dispositif est un modèle “DVT” non commercialisé.

D’autres jeux ont également été découverts sur ce prototype.

Les versions ultérieures de l’iPod ont obtenu des versions officielles de divers jeux.

Une découverte dans les archives d’Apple

Quand on parle d’Apple, on évoque souvent des nouveautés technologiques, mais parfois, le passé de cette entreprise peut aussi réserver des surprises. Dans un prototype de troisième génération d’iPod, un clone du célèbre jeu Tetris a été découvert.

Stacker, le Tetris d’Apple

Ce clone a été baptisé “Stacker”. Il a été découvert par un utilisateur du nom d’AppleDemoYT, connu pour dénicher des appareils prototypes rares. Erigé en “Design Validation Testing” (DVT), une étape intermédiaire dans la production, ce modèle mystérieux porte le numéro A1023, numéro qui n’a jamais été attribué à aucune version commercialisée de l’iPod.

Le jeu Stacker, qui a été découvert en exploration de ce prototype d’iPod, fonctionne de la même manière que Tetris. Grâce à la roue de défilement de l’iPod, les blocs sont déplacés de gauche à droite et tombent lorsque le bouton central est pressé. Le but, comme dans Tetris, est de dégager les lignes et de marquer des points.

D’autres jeux retrouvés

Stacker n’est pas le seul jeu retrouvé sur cet iPod prototype. On trouve également un jeu appelé Block0, probablement une version préliminaire de Brick, ainsi que Klondike, qui pourrait être une version antérieure de Solitaire. Selon Tony Fadell, ancien vice-président d’Apple, Stacker n’a jamais été publié, car les jeux n’ont été intégrés que dans une “version logicielle ultérieure”.

Evolution des jeux sur iPod

Au fil des versions, l’iPod a acquis des versions officielles de divers jeux, notamment Tetris, mais aussi Bejeweled, Mini Golf, Mahjong, Zuma, Cubis 2 et Pac-Man. Tous ces jeux sont antérieurs à l’App Store. Cependant, l’ère du lecteur de musique indépendant est révolue. L’iPod Classic a été délaissé en 2014 et l’iPod Touch a été abandonné en 2022, marquant la fin d’une époque.