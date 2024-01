Cet enfant devient le premier à vaincre Tetris sur NES

Willis Gibson a atteint un écran de fin sur un jeu ayant 21 ans de plus que lui. N'est-ce pas incroyable de réussir un tel exploit dans un jeu aussi ancien ?

Tl;dr Un jeune de 13 ans a “battu” le jeu Tetris en mode NES.

Il a utilisé une technique appelée la “roulotte” pour réaliser cet exploit.

Il avait déjà battu plusieurs records du jeu grâce à cette technique.

C’est la première fois qu’un humain réalise cet exploit, après un programme AI en 2021.

Un record pour l’humanité : la conquête de Tetris

Il est connu que le jeu Tetris est l’un des plus populaires et durables de tous les temps, présents sur pratiquement toutes les consoles, ordinateurs et gadgets. Bien que plusieurs versions aient des fins intégrées dans les modes d’histoire, le mode sans fin original était considéré comme imbattable par les humains. Mais un jeune américain de 13 ans a récemment défié cette affirmation.

Réalisation d’un exploit extraordinaire

Emboîtant le pas à un programme IA appelé StackRabbit, qui avait déjà réussi cet exploit en 2021, Willis Gibson, mieux connu sous le nom de “Blue Scuti”, est devenu le premier humain à “battre” la version NES de Tetris, 34 ans après sa sortie originale en 1989. Notons ici que “battre” est utilisé en raison de la nature particulière de cet exploit.

Le secret de sa réussite

Willis n’a pas accédé à une fin autorisée, puisqu’il n’y en a pas. Il a plutôt joué au jeu si parfaitement pendant si longtemps qu’il a provoqué un « écran de la mort » qui a fait planter le jeu.

Ce jeune prodige a réussi cet exploit en 38 minutes, capturant le moment en vidéo. Il a utilisé une stratégie de jeu appelée “la technique de roulement”, où les joueurs font glisser leurs doigts le long du bas d’un contrôleur NES et utilisent cet élan pour rouler le contrôleur dans l’autre main. Une technique qui a révolutionné le jeu compétitif de Tetris il y a quelques années.

Dédié à une cause noble

L’événement a été d’autant plus émotionnel pour Willis qu’il a dédié cet exploit à son défunt père, décédé récemment en décembre. “La session de jeu était tellement frénétique que je ne sentais plus mes doigts après”, a-t-il déclaré à un autre YouTuber.