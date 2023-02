Tetris : un film sur les origines du puzzle game d’Alexey Pajitnov

L'histoire vraie d'un homme qui a risqué sa vie pour déjouer le KGB et faire de Tetris un phénomène mondial.

Réalisé par Jon S. Baird (Babylon, Vinyl, Stonehouse) à partir d’un scénario de Noah Pink, Tetris raconte l’histoire incroyable par laquelle l’un des jeux vidéo les plus populaires au monde s’est retrouvé entre les mains de joueurs passionnés du monde entier. Henk Rogers découvre Tetris en 1988, puis risque tout en se rendant en Union soviétique, où il s’associe à l’inventeur Alexey Pajitnov pour faire connaître le jeu au grand public.

Un trailer pour Tetris

Tetris sortira en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+ à partir du 31 mars prochain. Le casting du film est composé des acteurs Taron Egerton, Toby Jones et Nikita Efremov. Ce nouveau Apple Original Films est produit par Matthew Vaughn, Gillian Berrie, Claudia Vaughn, Len Blavatnik et Gregor Cameron, avec Zygi Kamasa, Carlos Peres, Iain Mackenzie, Noah Pink, Taron Egerton, Danny Cohen, Amanda Ghost, Vince Holden, Henk Rogers, Alexey Pajitnov et Maya Rogers.

Inspiré d’une histoire vraie, Tetris est un thriller de l’époque de la guerre froide, avec des méchants qui jouent double jeu, des héros improbables et une course effrénée contre la montre.