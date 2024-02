Balatro, le renouveau du poker vidéoludique

Acclamé par les joueurs, Balatro du studio canadien LocalThunk mélange roguelike, deckbuilding et poker.

Tl;dr Balatro fait sensation sur Steam.

Le jeu a reçu de nombreux éloges pour sa mécanique de jeu simple mais difficile à maîtriser.

Balatro offre une nouvelle approche du poker avec des cartes de joker uniques.

Des jeux similaires comme Poker Quest et Aces & Adventures sont également disponibles.

Le succès inattendu de Balatro

Balatro, un jeu de poker roguelike, est sorti récemment et a déjà reçu une multitude d’éloges de la part des joueurs sur Steam. Le jeu, dont le nom latin signifie “Jester”, propose une approche novatrice du poker, avec des cartes de joker uniques qui peuvent radicalement modifier la façon dont le jeu est joué. Le jeu a réussi à accumuler 8,068 avis, dont 98% sont positifs, ce qui lui a valu la précieuse distinction “Overwhelmingly Positive” sur Steam.

LocalThunk a précisé dans un communiqué que Balatro a été vendu à plus de 250.000 exemplaires au cours des trois premiers jours de sa sortie. Son succès critique et commercial précoce a “absolument pulvérisé” les attentes du studio. Cette étape importante englobe son lancement sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

Balatro ne cesse d’impressionner

Les joueurs s’accordent à dire que la mécanique du jeu est facile à apprendre mais difficile à maîtriser. Ils comparent Balatro à des jeux similaires comme Slay the Spire et Monster Train pour son approche accueillante du poker. Le développeur, LocalThunk, souligne qu’il y a des “possibilités infinies” en termes de variations des decks et des constructions disponibles. De nombreux autres ont salué le prix de Balatro, fixé à 14,99 euros, compte tenu du volume de contenu proposé.

Le poker en tant qu’inspiration

Balatro n’est pas le premier deckbuilder roguelike à utiliser le poker classique comme source d’inspiration. Les joueurs attirés par les mécaniques synergiques et une plus grande importance accordée aux améliorations permanentes peuvent se tourner vers Poker Quest de Thomas Wolfley, sorti en 2022. Poker Quest propose un concept similaire mais met davantage l’accent sur son cadre fantastique pour offrir une expérience évoquant également le poker mais fondamentalement différente de celle de Balatro.