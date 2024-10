Instagram réduit bel et bien la qualité vidéo des publications peu visionnées

La meilleure qualité est attribuée aux créateurs qui génèrent le plus de vues.

Tl;dr Adam Mosseri explique la diminution de qualité des vidéos peu regardées sur Instagram.

La plateforme privilégie une qualité supérieure pour les créateurs populaires.

Cette politique suscite des inquiétudes chez les petits créateurs.

Instagram : une politique de qualité vidéo controversée

Dans une session de questions-réponses ce week-end, Adam Mosseri, le directeur d’Instagram, a apporté un éclairage sur la qualité variable des vidéos sur la plateforme. Il a expliqué que cette baisse de qualité, parfois perceptible bien après la publication d’une vidéo, était liée à la performance de la vidéo en question.

Une stratégie de gestion des ressources

En réponse à une question sur la qualité « floue » de certaines stories anciennes dans les « highlights », Mosseri a déclaré : « En général, nous voulons montrer la vidéo de la plus haute qualité possible. Mais si quelque chose n’est pas regardé pendant longtemps – car la grande majorité des vues sont au début – nous passerons à une vidéo de moindre qualité. » Si la vidéo connaît une nouvelle vague de popularité, Instagram « reproduira la vidéo de meilleure qualité », a-t-il précisé. Le commentaire a été relayé par un utilisateur de Threads, et a été repéré par The Verge.

Une politique qui favorise les créateurs populaires

Dans une réponse complémentaire, le directeur d’Instagram a ajouté : « Nous privilégions la qualité supérieure (encodage plus gourmand en CPU et stockage plus coûteux pour des fichiers plus gros) pour les créateurs qui génèrent plus de vues ». Cette remarque a suscité l’inquiétude des petits créateurs, qui estiment que cette politique les désavantage face à ceux qui disposent de plateformes plus importantes. Meta, la maison mère d’Instagram, a déjà déclaré qu’elle utilise « différentes configurations d’encodage pour traiter les vidéos en fonction de leur popularité » afin de gérer ses ressources informatiques.

Un impact limité pour les utilisateurs

Selon Mosseri, le système de performance « fonctionne à un niveau global, pas à un niveau de visionnage individuel… Il ne s’agit pas d’un seuil binaire, mais plutôt d’une échelle graduelle ». En réponse à un utilisateur qui interrogeait la justice de cette politique pour les petits créateurs, le directeur d’Instagram a indiqué que le changement de qualité « ne semble pas avoir beaucoup d’importance » en pratique, car il « n’est pas énorme » et que les spectateurs semblent se soucier davantage du contenu de la vidéo que de sa qualité. « La qualité semble être beaucoup plus importante pour le créateur original, qui est plus susceptible de supprimer la vidéo si elle semble médiocre, qu’à leurs spectateurs », a-t-il affirmé. Comme on pouvait s’y attendre, tout le monde n’est pas convaincu.