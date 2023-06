Twitch va reverser une commission plus importante aux petits créateurs. Cela permettra-t-il de résoudre les soucis actuels de la plateforme ?

Twitch va donner aux streamers un avantage bien plus intéressant pour leur faire étoffer leur communauté. Le service prévoit de mettre en place un programme Partner Plus qui versera aux créateurs populaires une part de 70 % de leurs revenus d’inscription nets au lieu des 50 % habituels, et ce, jusqu’à 100 000 $ par année calendaire.

Twitch va reverser une commission plus importante aux petits créateurs

Un partenaire sera éligible en ayant au moins 350 abonnements payants récurrents (cadeaux et Prime ne comptent pas) pendant trois mois. Si celui-ci répond à ce critère, il recevra une part de 70 % pendant les 12 mois suivants, qu’ils restent au-dessus ou non de ce palier des 350 abonnements. Et cela peut être étendu sans limite de temps.

Partner Plus arrivera le 1ᵉʳ octobre et tous les créateurs qui remplissent les conditions sur les trois mois précédents (juillet, août et septembre, donc) seront automatiquement intégrés. Le programme sera par ailleurs disponible dans le monde entier et n’offre rien de plus que ce que les Premium Partners (les créateurs les plus importants qui ont négocié des accords spéciaux) ont déjà.

Cette initiative survient quelques mois après que Twitch a annoncé quelque chose d’identique pour les Premium Partners. Le président de Twitch à ce moment, actuellement PDG, Dan Clancy, affirmait en septembre dernier que ceci n’impacterait pas 90 % des streamers et que la hausse des paiements relatifs à la publicité devrait aider à combler la différence. Ceci étant dit, les streamers les plus populaires, qui gagnent leur vie avec Twitch, pourraient toujours être quelque peu irrités. Ce sont eux qui voient leur “salaire” réduit. Il y a un risque que cela en pousse certains à passer à YouTube ou d’autres plateformes s’ils peuvent avoir des conditions plus lucratives.

Cela permettra-t-il de résoudre les soucis actuels de la plateforme ?

Mais cela n’inquiète peut-être pas Twitch, après tout. Partner Plus viendra augmenter les revenus pour de nombreux streamers, bien au-delà des Premium, les encourageant à rester sur le service, et plus encore s’ils sont au début de leur carrière de streamer. Cela viendrait aussi, en théorie, augmenter le nombre total de chaînes disponibles et donc d’empêcher les spectateurs d’aller voir chez la concurrence.

Twitch a connu quelques difficultés ces derniers mois, y compris une vive controverse quant à la séparation des revenus Preimum et à l’impact des licenciements massifs opérés par sa société mère, Amazon. Partner Plus n’offre aucune garantie de résoudre ces problématiques, mais cela suggère que Twitch est prêt à modifier de manière significative sa stratégie en répondre à tous ces sujets.