La WWE revient sur Twitch

La plateforme de streaming Twitch a conclu un partenariat pluriannuel avec la WWE, la fédération de catch la plus importante au monde détenue par Endeavor.

Depuis presque trois ans maintenant, la World Wrestling Entertainment (WWE) interdisait ses athlètes d’être sur Twitch car ils n’avaient pas les droits de leur nom de scène, mais également de leur vrai nom. Il était également reproché que des informations officielles ne devaient pas être divulgués aux fans lors de certaines sessions questions-réponses non-controlées par la société. Instaurée à l’époque par l’ancien président Vince McMahon, qui avait également décidé de mettre à l’arrêt la chaîne Twitch de la WWE, cette politique n’est désormais plus d’actualité.

Un live Twitch de la WWE en même temps que Monday Night RAW

Pour officialiser son retour sur Twitch, la WWE a lancé une émission parallèle à Monday Night RAW, qui permet à l’univers de la WWE de découvrir les coulisses du “show rouge” et d’être plus proche de l’action sur le ring. Chaque semaine, des animateurs se relaieront pour présenter des catcheurs ou catcheuses de la WWE, des contenus uniques et exclusifs tels que des interviews inédites avec des membres de la célèbre fédération de catch. En outre, la chaîne Twitch de la WWE accueillera d’autres productions en direct et servira de flux de streaming pour toutes les conférences de presse ainsi que les événements premium de la WWE.

Twitch, filiale d’Amazon, touche un public beaucoup plus jeune que la plupart des médias traditionnels. Plus de 70% du public de Twitch a moins de 34 ans, et plus de 40% a moins de 24 ans. La WWE est en tête des grandes ligues sportives sur YouTube et TikTok, avec respectivement 95 millions d’abonnés et 20 millions d’adeptes.

Le Récap Un live Twitch de la WWE en même temps que Monday Night RAW