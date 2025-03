Twitch facilite la vie des streamers avec un accès élargi à la monétisation

Avec l’ouverture de la monétisation à un plus grand nombre de streamers et des innovations en matière de collaboration, Twitch veut rendre le streaming plus accessible et interactif.

Tl;dr Twitch permet désormais à presque tous les créateurs d’accéder aux abonnements et aux Bits, sans conditions strictes.

La plateforme de livestreaming introduit des outils pour faciliter les collaborations, améliorer l’expérience mobile et dynamiser l’interaction avec le public.

À partir du 19 avril 2025, les streamers ne pourront conserver que 100 heures de vidéos sur leur chaîne Twitch.

Une monétisation accessible à tous

Jusqu’à présent, seuls les affiliés et partenaires Twitch pouvaient accéder aux abonnements et aux Bits, nécessitant un minimum de 50 abonnés et trois spectateurs en moyenne par stream. Désormais, la plateforme ouvre ces outils à la majorité des créateurs, quel que soit leur nombre de followers. Cette initiative vise à rendre la monétisation plus inclusive, permettant aux nouveaux streamers de générer des revenus plus rapidement. De plus, Twitch introduira une option pour utiliser ses gains directement sur la plateforme, bien que les détails restent à préciser. Avec cette évolution, la plateforme de livestreaming d’Amazon espère attirer davantage de créateurs et renforcer l’engagement de sa communauté. Cela pourrait aussi diversifier le contenu proposé, en encourageant de nouveaux profils à se lancer dans le streaming.

De nouvelles opportunités de collaboration

Twitch va également faciliter les collaborations entre créateurs grâce aux « Shared Hype Trains ». Cette fonctionnalité permettra aux streamers de mutualiser leur audience et de profiter d’une dynamique collective pour générer des revenus. Ils pourront aussi initier et gérer des discussions de groupe depuis l’application mobile. Par ailleurs, Twitch mettra en place un outil simplifié pour les créateurs cherchant des partenariats avec des marques, et proposera une solution pour aider les entreprises à identifier les chaînes pertinentes. Ces nouvelles options visent à professionnaliser le streaming, en créant plus d’opportunités de revenus pour les créateurs. Elles renforcent aussi l’aspect communautaire de Twitch, en encourageant des collaborations plus interactives et engageantes.

Une expérience mobile enrichie

Afin d’améliorer le confort des spectateurs, Twitch proposera bientôt une lecture en mode paysage et vertical. De plus, les viewers pourront réagir à des moments spécifiques d’un stream en utilisant des Bits. Une autre nouveauté concerne les Power-ups, qui permettront d’ajouter des effets visuels aux messages et aux émotes. Enfin, Twitch va simplifier l’édition des clips et intégrer un système automatique pour détecter et mettre en avant les meilleurs moments d’un stream. L’objectif est de rendre l’expérience utilisateur plus fluide, en facilitant la navigation et l’interaction en direct. Ces changements pourraient également attirer un public plus large, notamment les adeptes de formats vidéo courts et dynamiques.

Une gestion du contenu plus stricte

Parallèlement à ces nouveautés, Twitch a annoncé une limitation du stockage de contenu. À partir du 19 avril 2025, les streamers ne pourront conserver que 100 heures de highlights et de vidéos téléchargées sur leur chaîne. Cette décision vise à optimiser les ressources de la plateforme, bien qu’elle risque de contraindre les créateurs habitués à archiver une grande quantité de contenu. Pour éviter toute perte, les streamers devront s’adapter en téléchargeant et sauvegardant leurs vidéos ailleurs. Cette nouvelle politique pourrait aussi favoriser le renouvellement du contenu, en incitant les créateurs à proposer des streams plus fréquents et interactifs.