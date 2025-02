La NASA rend l’espace plus accessible que jamais sur Twich

Grâce à Twitch, les portes de la Station spatiale internationale s'ouvrent à un public plus large, permettant à tous de suivre un événement exceptionnel en direct et d’échanger avec les astronautes.

Tl;dr La NASA diffuse un événement en direct depuis la Station spatiale internationale sur Twitch, offrant un accès inédit à la vie des astronautes en orbite.

Les spectateurs peuvent interagir avec les astronautes et poser des questions en temps réel pendant la diffusion.

Cet événement marque le début d’une série de streams exclusifs de la NASA sur Twitch pour engager de nouveaux publics et promouvoir l’exploration spatiale.

Un événement historique sur Twitch

Dès le 12 février 2025, la NASA va franchir un nouveau cap en diffusant un événement en direct depuis l’orbite terrestre, à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, via Twitch. En plus de permettre aux spectateurs de s’immerger dans la vie des astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS), c’est une occasion unique d’interagir avec ces derniers et de découvrir leur quotidien en orbite. La NASA espère ainsi toucher un public plus large, en particulier les jeunes générations, grâce à l’interactivité et l’accessibilité de la plateforme de streaming Twitch. Ce type d’initiative vise à rendre l’exploration spatiale plus accessible et engageante pour tous.

L’importance de Twitch pour la NASA

Twitch n’est pas un choix anodin pour la NASA. L’agence a constaté l’engouement croissant pour les contenus en direct et interactifs, et a décidé de se tourner vers cette plateforme pour toucher un public plus jeune et plus dynamique. Selon Brittany Brown, directrice de la division numérique et technologique à la NASA, cet événement marque le début d’une série de diffusions exclusives sur Twitch. Les astronautes pourront ainsi répondre en direct aux questions des spectateurs, ce qui renforcera le lien entre les scientifiques et le public. Au-delà des événements traditionnels comme les lancements et les sorties dans l’espace, NASA envisage d’autres diffusions sur Twitch pour partager des missions de la NASA, des expériences scientifiques et des découvertes spatiales.

Des astronautes au cœur de l’événement

Lors de cette diffusion en direct, les spectateurs pourront interagir avec les astronautes Don Pettit et Matt Dominick. Don Pettit, actuellement à bord de la station, partagera son expérience unique de la vie dans l’espace. Quant à Matt Dominick, il reviendra sur sa récente mission Crew-8, offrant ainsi un aperçu précieux du travail effectué dans la Station spatiale. Les deux astronautes répondront aux questions du public, donnant des explications détaillées sur les recherches menées en microgravité et les défis quotidiens d’une vie en orbite. Les interactions en temps réel permettront d’apporter une dimension humaine et personnelle à ce programme scientifique de pointe, enrichissant l’expérience de l’audience.

La NASA et l’engagement numérique

Cet événement sur Twitch s’inscrit dans une stratégie plus large de la NASA pour développer sa présence sur les plateformes numériques et engager un public plus diversifié. En plus de Twitch, l’agence gouvernementale américaine a lancé sa propre plateforme de streaming, NASA+, et a repensé ses sites web, offrant un accès simplifié à l’actualité spatiale et à des ressources éducatives. L’objectif est de nourrir la curiosité des spectateurs pour l’espace tout en les impliquant activement dans des projets de science citoyenne. La NASA propose également des programmes éducatifs en science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM), visant à inspirer la nouvelle génération d’explorateurs, dans le cadre de sa mission pour préparer la génération Artemis.