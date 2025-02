La NASA mise sur une piscine géante pour la formation des astronautes

Une piscine unique au monde pourrait bientôt servir de terrain d'entraînement pour préparer les astronautes aux missions lunaires et martiennes.

Tl;dr Blue Abyss prévoit de construire la piscine la plus profonde du monde en Cornouailles pour la recherche spatiale et sous-marine.

La NASA, via son Glenn Research Center, a signé un accord pour collaborer au projet et développer des solutions d’entraînement pour l’exploration spatiale.

Ce projet renforce la position du Royaume-Uni dans l’industrie spatiale et attire des acteurs internationaux du secteur.

Un pas de géant pour l’entraînement spatial

Blue Abyss prévoit de construire la piscine sur un site de quatre hectares situé à l’Aerohub Enterprise Zone, près de l’aéroport de Newquay. Cette installation inédite servira aux essais et formations pour les environnements marins et spatiaux. L’entreprise a déjà déposé une demande de permis de construire pour mener à bien ce projet innovant. Cette piscine pourrait devenir un centre d’entraînement clé pour les missions en orbite terrestre basse, ainsi que pour l’exploration lunaire et martienne.

Un partenariat stratégique avec la NASA

Grâce à un accord signé avec le Glenn Research Center de la NASA, Blue Abyss collaborera à la recherche et au développement de nouvelles méthodes d’entraînement. Ce partenariat vise à mieux préparer les astronautes et chercheurs aux conditions extrêmes de l’espace. En combinant expertise scientifique et technologies avancées, la piscine contribuera à améliorer les protocoles de formation pour les futures missions spatiales.

Une avancée pour l’industrie spatiale britannique

John Vickers, PDG de Blue Abyss, estime que cette infrastructure renforcera la position du Royaume-Uni dans le secteur spatial. En développant des installations de pointe aux États-Unis et au Royaume-Uni, l’entreprise espère attirer des clients internationaux. Ce projet soutient également la croissance de l’industrie spatiale en offrant des services de conseil, de formation et de développement technologique.

Un soutien enthousiaste des acteurs locaux

Ross Hulbert, responsable de l’engagement à Spaceport Cornwall, a salué cette collaboration entre Blue Abyss et la NASA. Il souligne que ce projet illustre l’expertise britannique en matière d’entraînement spatial et sous-marin. En plus d’être un atout pour la recherche, cette installation pourrait stimuler l’innovation et renforcer l’attractivité du Royaume-Uni sur la scène spatiale internationale.