Kai Cenat pulvérise les records de Twitch

Grâce à son subathon de 30 jours, Kai Cenat a non seulement battu un record historique sur Twitch, mais il a aussi gagné une fortune, tout en attirant l'attention de millions de spectateurs.

Tl;dr Kai Cenat a battu le record du nombre d’abonnés sur Twitch avec un subathon de 30 jours.

Il a généré environ 3,6 millions de dollars en revenus grâce à ce subathon.

Kai Cenat a décidé de reverser 20% de ses gains à la construction d’une école au Nigeria.

Un subathon historique sur Twitch

Le créateur de contenu américain Kai Cenat a brisé le record du nombre d’abonnés sur la plateforme de streaming Twitch en diffusant en direct sans interruption pendant tout le mois de novembre. Son stream, intitulé Mafiathon 2, a attiré une attention massive, avec près de 727.700 abonnés et 50 millions de spectateurs uniques. Un subathon est un événement où chaque nouvel abonnement ou don prolonge la durée du stream, menant à des sessions marathons. Ce format a permis à Kai Cenat d’atteindre des chiffres vertigineux, doublant ainsi le précédent record de 326.250 abonnés détenu par la VTubeuse Ironmouse.

Un gain financier considérable

Les abonnements à Twitch coûtent généralement 4,99 dollars par mois et offrent des avantages comme une expérience sans publicité, des émoticônes exclusives, et des discussions privées avec les streamers. En tant qu’influenceur majeur, Kai Cenat aurait généré environ 3,6 millions de dollars en recettes, bien que sa part exacte n’ait pas été révélée. Twitch, de son côté, prend une commission de 30 à 40% sur les revenus des top créateurs. Ces gains témoignent de la popularité grandissante de Kai Cenat et de l’impact des subathons sur la rémunération des streamers.

Des invités prestigieux et une diffusion non-stop

Tout au long du mois, Cenat a accueilli plusieurs célébrités sur son stream, telles que le rappeur Snoop Dogg, l’animateur Bill Nye et le comédien Kevin Hart. Ces invités ont permis de maintenir l’intérêt des spectateurs pendant les moments où Kai Cenat se retirait de l’écran pour manger, dormir ou même aller aux toilettes. Son équipe de collaborateurs a pris le relais pour divertir les milliers de personnes présentes, assurant une continuité sans faille pour le stream. Ce genre d’événement montre l’importance d’un contenu varié et l’interaction avec des personnalités connues pour captiver le public.

Un engagement philanthropique et des controverses

En plus de ses succès financiers, Kai Cenat a annoncé qu’il donnerait 20% de ses gains à un projet éducatif en Afrique. Après un voyage au Nigeria, il a décidé de financer la construction d’une école à Makoko, un quartier pauvre de Lagos. Cette initiative philanthropique témoigne de son désir de redonner à la communauté. Cependant, la carrière de Kai Cenat n’a pas été sans controverses. En 2023, il a été accusé d’inciter à une émeute lors d’un événement à New York, mais les autorités ont décidé de ne pas poursuivre l’affaire. Cette polémique n’a pas freiné sa popularité, bien au contraire, renforçant son statut de figure incontournable sur Internet.