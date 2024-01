Kevin Hart refuse d’animer les Oscars suite à la controverse des Golden Globes

Suite à la polémique engendrée par les blagues de Jo Koy aux Golden Globes 2024, Kevin Hart affirme qu'il n'animera jamais les Oscars.

Tl;dr Kevin Hart refuse de présenter les Oscars après une polémique.

Il critique l’environnement créé par les cérémonies pour les comédiens.

Il affirme que ces événements ne sont plus “favorables à la comédie”.

Il réagit suite à la controverse des Golden Globes 2024.

Kevin Hart : un refus catégorique et explicite

L’humoriste américain Kevin Hart se montre catégorique : il ne présentera jamais les Oscars ni aucune autre cérémonie de récompenses, critiquant l’environnement qu’elles créent pour les comédiens. Initialement annoncé comme présentateur des Oscars 2019, Kevin Hart a été licencié après la réapparition de tweets homophobes et de commentaires controversés issus de ses précédents spectacles.

Un environnement peu propice à la comédie

Dans un entretien avec SkyNews, Kevin Hart donne son point de vue sombre sur la façon dont les cérémonies de récompenses traitent les comédiens. Dans ses propres mots, il souhaite “détruire” tout espoir que le public pourrait avoir de le voir un jour présenter les Oscars. Selon lui, ces événements ne sont plus des “environnements propices à la comédie“, décrivant une ambiance “très froide“.

Les commentaires de Kevin Hart interviennent après la cérémonie des Golden Globes 2024, qui a suscité une controverse suite aux remarques de l’animateur et comédien Jo Koy. Ce dernier a été globalement critiqué pour plusieurs blagues jugées de mauvais goût par le public.

La pression sur les comédiens

Il est vrai que les comédiens ont souvent été lourdement critiqués pour leurs performances lors des cérémonies de récompenses. La pression est particulièrement forte pour les animateurs de ces événements, qui bénéficient d’une large audience, et qui sont donc particulièrement exposés à la critique. Cette tendance est renforcée par les listes annuelles des meilleurs et des pires moments des cérémonies des Oscars, des Golden Globes, et autres.