Annonce fragile de Chris Hemsworth sur le biopic de Hulk Hogan par Todd Phillips

Un biopic de Hulk Hogan par Chris Hemsworth et Todd Phillips ?

Chris Hemsworth, célèbre pour son rôle de Thor dans l’univers cinématographique Marvel, et Todd Phillips, réalisateur du film Joker, envisagent de réaliser un biopic sur le lutteur professionnel Hulk Hogan. Cette annonce, bien que passionnante, reste à confirmer officiellement.

Un rôle complexe pour Hemsworth

Durant une interview exclusive avec Screen Rant pour discuter de son prochain film, Furiosa: A Mad Max Saga, Hemsworth a été interrogé sur ce projet. Il a exprimé sa volonté de travailler dessus tout en restant prudent, le projet n’étant pas encore confirmé. L’acteur a souligné la complexité de jouer un personnage réel, en comparant l’expérience à celle de son rôle de Dementus dans Furiosa.

“Travailler avec Todd Phillips serait un honneur et une opportunité fantastique. Je ne peux pas dire que c’est officiellement confirmé. Si le feu vert était donné, je me mettrais au travail.” “C’est un défi de jouer un personnage réel. J’ai déjà eu cette expérience, et les gens ont immédiatement leurs critiques et leurs comparaisons. Ce serait stressant, mais s’il y a un bon script et une histoire à raconter, j’aimerais m’y plonger. Mais rien n’est officiel à ce stade.”

Hulk Hogan : Une icône controversée mais fascinante

Hulk Hogan reste une figure emblématique de la lutte professionnelle. Malgré sa personnalité controversée et une vie personnelle tumultueuse, il demeure l’un des plus célèbres anciens lutteurs professionnels de tous les temps. Son héritage sportif monumental en tant que six fois champion de la WWE et de la WCW pourrait être un sujet captivant pour un biopic.

Le film pourrait retracer l’histoire de Hogan, de ses débuts difficiles en 1977 jusqu’à sa carrière florissante lorsqu’il a signé avec la World Wrestling Federation en 1983. Il a grandement contribué à faire de la lutte professionnelle ce qu’elle est aujourd’hui, en particulier grâce à la personnalité qu’il incarnait lors des matchs.