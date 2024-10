Ironmouse bat le record de Kai Cenat sur Twitch

Avec plus de 314.000 abonnés lors de son subathon caritatif, Ironmouse a non seulement battu le record de Kai Cenat, mais elle s'engage également à reverser la moitié de ses recettes à la Immune Deficiency Foundation.

Il y a du nouveau dans le monde des streamers sur Twitch. Kai Cenat, connu pour avoir connu un succès fulgurant sur la plateforme, a vu son record d’abonnés être dépassé par une autre streamer, Ironmouse, lors d’un subathon, un événement de streaming sur la plateforme Twitch d’Amazon où un créateur prolonge sa diffusion chaque fois qu’il reçoit un nouvel abonnement.

Shouting it from the rooftops!!!! Oh my Mousey, she did it. Congrats to @ironmouse for hitting the all-time sub count record and sharing the love and awareness to the @IDFCommunity. She really is THE Demon Queen!!!!! 💜 pic.twitter.com/9cXYiNKVQm

— Twitch (@Twitch) September 30, 2024