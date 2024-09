La chaîne YouTube de la Vtuber Ironmouse a été supprimée

La suppression inattendue de la chaîne d'Ironmouse, sans explication ni avertissement, a pris ses abonnés de court et ravive les critiques sur la gestion opaque de YouTube en matière de modération de contenu créatif.

Ironmouse, célèbre VTuber dont la chaîne YouTube comptait plus d’un million d’abonnés, ne peut plus partager des contenus sur la plateforme vidéo de Google. Suite à l’essor du phénomène VTuber à la fin des années 2010 et au début des années 2020, de nombreux créateurs de contenu et agences de talents ont connu une popularité fulgurante. Des agences comme Hololive et Nijisanji ont connu un succès retentissant au Japon, tandis que des créateurs individuels tels que Nyanners, Ironmouse et Silvervale se sont distingués en tant que créateurs anglophones.

Incredibly sad and shocked that my main youtube channel has been terminated. Right now I have a legal team working on things. Im so sorry to inconvenience everyone who enjoys watching my videos. Hopefully this can get resolved soon.😭😭😭

— 💖ironmouse😈VSHOJO💖TIME TO FEAST OUT NOW! (@ironmouse) September 20, 2024