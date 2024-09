La synchronisation des clés Google sur plusieurs plateformes est désormais possible

Avant cela, les clés étaient liées à l'application Password Manager de l'entreprise sur Android. Maintenant, cela a-t-il changé et comment cela affecte-t-il les utilisateurs ?

Tl;dr Google Password Manager introduit une mise à jour pour synchroniser les clés de passe sur différents appareils.

La mise à jour sera disponible sur Windows, macOS, Linux et Android, avec iOS à venir.

Les données synchronisées sont chiffrées de bout en bout pour une sécurité accrue.

Une nouvelle couche de sécurité, un code PIN à six chiffres, a été introduite.

Google Password Manager : une mise à jour pour plus de praticité et de sécurité

Destiné à faciliter la vie de ses utilisateurs, le gestionnaire de mots de passe de Google, Google Password Manager, fait peau neuve. Cette mise à jour, très attendue, permettra désormais de synchroniser les clés de passe sur tous vos appareils.

Une synchronisation multiplateforme

Jusqu’à présent, l’utilisation de Google Password Manager était limitée aux appareils Android, obligeant les utilisateurs à scanner un QR code pour utiliser leurs clés de passe sur d’autres appareils. La mise à jour, cependant, élargit la compatibilité à Windows, macOS, Linux et, bien sûr, Android. Le système d’exploitation de Google, ChromeOS, est actuellement en phase de test et devrait prochainement bénéficier de cette fonctionnalité. Google a également annoncé que le support pour iOS est en préparation et sera disponible prochainement.

Sécurité renforcée pour vos clés de passe

Les clés de passe, ces « identifiants numériques qui permettent aux utilisateurs de se connecter à un compte sans utiliser de mot de passe », sont désormais synchronisées sur tous vos appareils grâce à Google Password Manager. Google assure que ces données sont chiffrées de bout en bout, rendant ainsi la tâche difficile à ceux qui voudraient s’emparer de vos identifiants.

De plus, Google a introduit une nouvelle couche de sécurité : un code PIN à six chiffres sera désormais requis lors de l’utilisation de clés de passe sur un nouvel appareil. Cette mesure vise à empêcher les acteurs malveillants de se connecter à un compte, même s’ils ont réussi à obtenir les identifiants numériques.

Compatibilité étendue

Les clés de passe Google peuvent déjà être utilisées avec les logiciels de productivité de l’entreprise, mais aussi avec Amazon, PayPal et WhatsApp. Google Password Manager est intégré directement dans Chrome et les appareils Android, simplifiant ainsi l’utilisation et la gestion de vos mots de passe.