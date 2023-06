Le gestionnaire de mots de passe de Google Chrome s'améliore. Vos identifiants encore mieux protégés et plus faciles à utiliser.

Le Gestionaire de mots de passe de Google, intégré dans Chrome sur desktop, Android et iOS, s’offre aujourd’hui quelques nouveautés bienvenues, avec plusieurs améliorations de sécurité et d’usage. L’une d’entre elles est même conçue pour vous faire utiliser l’outil, avant tout, en vous permettant de charger un fichier .csv d’un service concurrent.

Le système de stockage dispose aussi désormais d’un espace dédié dans Chrome vers lequel vous pouvez arriver via “Gestionnaire de mots de passe” dans le menu de Chrome ou “Gérer les mots de passe” lorsque le navigateur vous demande si vous voulez enregistrer un nouvel identifiant. Il est aussi accessible via une nouvelle option de raccourci desktop. Une fois sur la page d’accueil, vous pouvez cliquer sur les sites spécifiques pour voir les informations enregistrées ou reconfigurer vos paramètres. Si vous êtes un utilisateur iOS qui accède au Gestionnaire de mots de passe, vous verrez aussi une grande fenêtre pour le remplissage automatique et vous pourrez voir vos comptes pour un site en particulier, le tout au même endroit.

La dernière grande nouveauté est l’ajout de notes à vos identifiants sauvegardés. Si vous devez fournir une information supplémentaire – via une question de sécurité, par exemple -, cette information peut désormais exister juste à côté du mot de passe du compte en question. Tout ce que vous avez à faire, c’est de sélectionner le mot de passe, cliquer sur “note”, puis “modifier”. Une fois l’information ajoutée, cliquez sur “enregistrer” et elle sera sauvegardée. À la connexion, cliquez sur l’icône en forme de clef pour visualiser votre note.

Vos identifiants encore mieux protégés et plus faciles à utiliser

En ce qui concerne l’aspect sécurité, Google a ajouté davantage d’options d’authentification biométrique sur desktop. Cette mesure vous permet de demander un scan d’empreinte digitale ou une reconnaissance faciale avant de procéder au remplissage des champs. C’est une option si vous partagez votre ordinateur et que vous voulez vos comptes bien privés. Sur iOS, le Gestionnaire de mots de passe de Google identifiera de manière très visuelle les mots de passe faibles et ceux qui sont réutilisés dans l’onglet “Password Checkup” – où vous retrouvez les alertes en direct concernant les mots de passe. Ces infos supplémentaires arriveront dans les prochains mois, tandis que l’authentification biométrique pour desktop devrait arriver “bientôt”. Les fonctionnalités d’usage sont, quant à elles, déjà disponibles.