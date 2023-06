Rocksmith+, l'app d'Ubisoft pour apprendre la guitare, arrive sur iOS et Android aujourd'hui. Apprendre à jouer n'aura jamais été aussi simple.

Ubisoft est enfin prêt à proposer son application d’apprentissage de la guitare sur les appareils mobiles. En effet, Rocksmith+ arrive sur iOS et Android aujourd’hui, ce vendredi 9 juin, environ 9 mois après le lancement du service sur PC. Le studio avait déclaré précédemment que l’application mobile arriverait l’automne dernier. Malheureusement, nous ne savons toujours pas quand les versions Xbox et PlayStation seront, quant à elles, disponibles.

Rocksmith+ a été pensée et conçue pour aider les utilisateurs qui le souhaitent à apprendre à jouer de la guitare, qu’il s’agisse de guitare électrique, acoustique ou de basse. Parmi les fonctionnalités proposées par l’app, on citera notamment la détection des notes jouées, des retours en temps réel et de nombreux outils d’entraînement et de perfection. Il y a en tout plus de 6 000 chansons dans le catalogue, et de nouvelles font leur apparition chaque mois.

Il vous faudra cependant un abonnement pour profiter de Rocksmith+. Celui-ci coûte tout de même 14,99 € par mois, ou 39,99 € pour trois mois. Si vous êtes certain(e) d’en avoir besoin pour plus longtemps, vous pouvez opter pour la formule d’un an à 99,99 €. À noter, il y a une période d’essai de 7 jours, mais vous devez vous inscrire pour l’offre annuelle pour y avoir droit. N’oubliez donc pas d’annuler rapidement si vous n’avez pas l’intention de voir les 99,99 € débités après la première semaine.

Ubisoft propose aussi une app gratuite, iOS et Android, pour accorder votre guitare : Free Rocksmith Guitar Tuner. Vous pouvez connecter directement votre instrument ou utiliser le microphone de votre appareil mobile pour vous assurer d’être bien accordé. L’application offre plus de 30 réglages préconfigurés, ce qui peut être pratique selon ce que vous jouez.