Ubisoft officialise Assassin’s Creed Nexus VR

Le monde d'Assassin's Creed de l'éditeur français Ubisoft va de nouveau plonger dans la réalité virtuelle.

Après le spin-off Eagle Flight (disponible depuis 2016 sur PS VR, HTC Vive et Oculus Rift) qui donnait la possibilité de participer à des courses d’oiseaux en vue subjective au-dessus de la ville de Paris, Assassin’s Creed Nexus VR va permettre aux fans de la licence de devenir un maître Assassin en réalité virtuelle. Une présentation complète est prévue pour le 12 juin prochain à l’occasion de l’événement numérique Ubisoft Forward.

Assassin's Creed Nexus VR is coming to Meta Quest 2, Meta Quest Pro and Meta Quest 3 later this year.

Full reveal at #UbiForward on June 12th at 10 AM PT.

Wishlist available here: https://t.co/7ElIRZVkVv#AssassinsCreedNexusVR pic.twitter.com/wEykwqk9KP

— Assassin's Creed (@assassinscreed) June 1, 2023