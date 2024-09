Twitch expliquera mieux aux contrevenants les raisons de la suspension de leurs comptes

Lors de la TwitchCon à San Diego, Twitch a dévoilé plusieurs améliorations à venir pour les diffuseurs sur sa plateforme. Quels sont, selon vous, les changements les plus intéressants à prévoir ?

Tl;dr Twitch donnera plus de clarté sur les raisons des suspensions de comptes.

Introduction d’une politique d’expiration des sanctions à partir de 2025.

Mise en place de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience de visionnage et de navigation.

Expansion des Guildes d’Unité et des Clubs de Créateurs pour favoriser le networking entre streamers.

Des sanctions plus transparentes sur Twitch

Dans le cadre de la TwitchCon San Diego qui se déroule ce week-end, Twitch a annoncé plusieurs nouvelles initiatives visant à améliorer l’expérience des utilisateurs. Tout d’abord, la plateforme entend fournir davantage de clarté à ceux dont les comptes sont suspendus pour non-respect des règles. Selon le PDG de Twitch, Dan Clancy, la plateforme partagera les extraits de chat qui ont conduit à une suspension. Cela permettra aux utilisateurs de comprendre la raison de la sanction et, le cas échéant, de faire appel.

Une politique d’expiration des sanctions

Par ailleurs, la plateforme a annoncé l’introduction d’une politique d’expiration des sanctions à partir de 2025. « Les infractions de faible gravité ne mettront plus en péril les moyens de subsistance des streamers, mais nous continuerons à appliquer les règles pour les infractions majeures », a déclaré Twitch.

Améliorations pour les spectateurs et les streamers

Du côté de la diffusion, Twitch a annoncé que les spectateurs pourront visionner des streams en 2K à partir de l’année prochaine grâce à la fonctionnalité de diffusion améliorée de la plateforme. Cette option sera d’abord disponible dans certaines régions avant d’être étendue à d’autres en 2025. En outre, la possibilité de diffuser des vidéos verticales et horizontales simultanément sera également mise en place en 2025.

La plateforme prévoit également d’apporter des améliorations à la navigation sur son application mobile, notamment en « rendant plus facile pour les spectateurs de créer des clips sur les appareils mobiles ».

Expansion des Guildes d’Unité et des Clubs de Créateurs

Enfin, Twitch prévoit d’élargir ses Guildes d’Unité et ses Clubs de Créateurs. L’idée est de favoriser les connexions entre les streamers, de leur permettre d’apprendre les uns des autres et de grandir avec l’aide du personnel de Twitch. Quatre nouvelles guildes seront ouvertes l’année prochaine pour les communautés LGBTQIA+, Black, Women’s et Hispanic and Latin.