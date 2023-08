Les streamers Twitch pourront bientôt empêcher les utilisateurs bannis de regarder leurs contenus. Petit à petit, la plateforme résout les problèmes importants de sa communauté.

Twitch a annoncé tout récemment un changement à venir pour le moins intéressant. Les streamers pourront bientôt empêcher les utilisateurs bannis de venir regarder leurs streams. “Vous pouvez choisir de faire en sorte que les utilisateurs bannis ne puissent plus regarder vos streams”, déclarait le responsable produit Trevor Fisher durant un podcast Patch Notes de Twitch, ajoutant que la fonctionnalité ne sera pas activée par défaut. Cette nouvelle option de blocage devrait être déployée dans les semaines à venir.

Les streamers Twitch pourront bientôt empêcher les utilisateurs bannis de regarder leurs contenus

“La manière dont cela fonctionne est la suivante : si vous bannissez quelqu’un et que celui-ci regarde votre stream, alors la lecture sera interrompue pour ce dernier, il perdra immédiatement la possibilité de regarder votre contenu”, expliquait Trevor Fisher. Et ensuite, si vous vous déconnectez, que vous relancez un stream, il ne pourra pas regarder vos nouveaux streams à moins que vous ne décidiez de le débannir.” Par ailleurs, l’effet sera le même, que ce soit le streamer en question ou un modérateur qui procède au bannissement : cette personne ne pourra plus regarder votre stream à moins d’être débannie.”

Une limitation importante, cependant, avec cette nouvelle fonctionnalité : elle ne fonctionne qu’avec les utilisateurs authentifiés sur leur compte. Autrement dit, quiconque voudrait regarder un stream en n’étant pas connecté sur son compte pourra le faire. Twitch ne bloque pas les adresses IP, du moins pour l’instant.

Petit à petit, la plateforme résout les problèmes importants de sa communauté

Trevor Fisher expliquait aussi qu’il s’agit là d’un changement incrémental qui ne vient gérer que partiellement certains des soucis actuels dans la modération sur la plateforme, y compris les nombreuses femmes qui accusent des streamers Twitch d’abus sexuels et autres comportements inappropriés. D’autres initiatives pour gérer ce problème ont déjà vu le jour : un outil avec un bouton anti-harcèlement, l’amélioration des processus de signalement et de contestation, des modifications dans les règles de la communauté et une position plus stricte envers les deepfakes. “Nous savons qu’il s’agit d’un aspect sur lequel les gens veulent que nous fassions davantage, et nous délivrons des réponses à un problème à la fois”, concluait Trevor Fisher.