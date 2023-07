Twitch va se dote de Stories et d'un fil pour découvrir de nouveaux streamers. De nombreuses nouveautés à venir dans les prochains mois.

Personne n’aurait pu prédire que LinkedIn ajouterait des Stories avant Twitch, mais c’est pourtant le cas. Près de huit ans après qu’Instagram a copié la fonctionnalité de Snapchat, Twitch a annoncé ce samedi que ses propres utilisateurs pourront bientôt commencer à enregistrer des Stories. Durant son événement TwitchCon Paris, Twitch déclarait avoir actuellement prévu le déploiement de ce format pour le mois d’octobre. Ces Stories vivront dans la page Abonnements de l’app mobile Twitch, et elles devront notamment répondre aux Lignes de conduite de la communauté ainsi qu’aux systèmes de sécurité automatisés. Par ailleurs, les créateurs pourront limiter la visibilité de leurs Stories aux seules personnes qui les suivent.

Les Stories ne sont qu’une des nombreuses fonctionnalités annoncées par Twitch ce samedi. Cet automne, l’entreprise annonçait aussi vouloir lancer un nouveau Fil Découverte pour permettre aux créateurs de faire croître leur audience plus facilement, même lorsqu’ils ne streament pas. Comme les Stories, ce Fil Découverte sera intégré dans l’app mobile et proposera tant du contenu en direct qu’enregistré.

“Twitch est axé sur le live et les canaux interactifs, il n’est donc pas dans notre intérêt que les utilisateurs passent des heures sur le fil Clips”, déclarait Twitch. “Notre investissement dans Clips vise à aider les utilisateurs à découvrir votre chaîne pour qu’ils vous rejoignent, vous et votre communauté, lorsque vous êtes en direct.” Twitch prévoit de réaliser un test limité de son Fil Découverte avant de le déployer à tous avant la fin de l’année 2023. Parmi les autres fonctionnalités en développement, on citera des améliorations dans l’éditeur de clip intégré. À partir de la fin du mois prochain, l’outil permettra aux créateurs d’exporter les vidéos à la verticale directement sur TikTok.

De nombreuses nouveautés à venir dans les prochains mois

Ce samedi, Twitch expliquait aussi vouloir donner aux créateurs davantage de contrôle sur les pauses pub pendant leurs streams. Un nouveau timer affichera précisément le temps restant avant la publicité. Les streamers pourront reporter légèrement une publicité si celle-ci doit interrompre quelque chose d’important avec leur communauté. Cette fonctionnalité arrive après un rétropédalage de l’entreprise suite à la proposition d’une nouvelle règle de pub qui aurait restreint le genre de contenu sponsorisé que les créateurs peuvent inclure dans leurs streams.