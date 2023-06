TikTok donne aux parents davantage de contrôle sur l'utilisation de l'app par leurs enfants, toujours dans l'optique d'apaiser les régulateurs du monde entier.

TikTok était récemment dans le radar des organisations de défenses de la sécurité des enfants aux États-Unis et ailleurs, notamment à cause du contenu inapproprié à leur âge sur la plateforme. Aujourd’hui, la société, qui appartient au géant chinois ByteDance, annonce donner davantage de contrôle aux parents sur ce que leurs enfants peuvent y voir. De nouveaux contrôles de filtrage de contenu arrivent dans la fonction “Connexion Famille”, permettant notamment de filtrer les vidéos contenant certains mots ou hashtags.

TikTok donne aux parents davantage de contrôle sur l’utilisation de l’app par leurs enfants

TikTok avait introduit le mode Connexion Famille en 2020, offrant aux parents un lien direct aux comptes de leurs enfants permettant notamment de désactiver à distance les messages directs, de définir des limites d’utilisation et d’activer un mode de “contenu restreint”. L’année dernière, un outil de filtrage automatique des vidéos avec certains mots ou hashtags avait fait son apparition.

Ces nouveaux contrôles viennent combiner ces deux fonctionnalités, offrant aux parents la possibilité de filtrer à distance les vidéos contenant des mots ou hashtags dans les fils Pour Vous et Abonnements. “Nous apportons cet outil [de filtrage] à Connexion Famille” pour donner davantage de contrôle aux parents et responsables légaux et aider à réduire les risques que les enfants voient du contenu qui ne leur serait pas adapté”, écrit TikTok.

Dans le même temps, les enfants seront alertés des filtres mis en place par leurs parents et pourront choisir de ne pas les appliquer, déclarait l’entreprise à Sky News. “Par défaut, les adolescents peuvent voir les mots ajoutés aux filtres et nous pensons que cette transparence peut aussi aider à initier le dialogue sur les limites et la sécurité en ligne”, poursuit-elle. “Nous voulons aussi nous assurer de respecter les droits des plus jeunes à participer.”

Toujours dans l’optique d’apaiser les régulateurs du monde entier

TikTok annonçait aussi la création d’un Conseil de la Jeunesse dans quelques mois. Son objectif sera “d’écouter les expériences de celles et ceux qui utilisent directement [la] plateforme et d’être en meilleure position pour procéder aux modifications permettant de créer l’expérience la plus sûre possible pour [la] communauté.”

TikTok a souvent été critiquée pour exposer les plus jeunes à des vidéos non adaptées à leur âge, autour de thèmes comme l’auto-mutilation, les troubles de l’alimentation et autre, des contenus souvent déguisés derrière des hashtags légèrement modifiés pour contourner la modération. L’entreprise fait aussi face à de nouvelles régulations de contenu au Royaume-Uni avec la Online Safety Bill et les États-Unis travaillent sur un Kids Online Safefty Act qui viendrait contraindre les sociétés de media sociaux comme TikTok à ajouter des garde-fous en ligne pour les plus jeunes.