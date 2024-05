Bluesky prévoit de lancer des DM pour ses utilisateurs

Jack Dorsey a récemment fait savoir qu'il ne siégeait plus au conseil d'administration de la société.

Bluesky, une réplique décentralisée des réseaux sociaux

Reprenant les codes des réseaux sociaux traditionnels, Bluesky, une application sociale décentralisée, a annoncé le développement de nouvelles fonctionnalités qui vont transformer son expérience utilisateur. Lancé en février dernier, Bluesky a vu sa communauté passer de 40 000 à 5,6 millions d’utilisateurs en seulement un an.

Des fonctionnalités familières avec une touche d’innovation

La caractéristique clé “DMs”, ou messages privés, ouvre un nouvel horizon de communication pour l’application. Alors qu’actuellement, toutes les publications sont publiques, l’intégration des DMs permettra des échanges plus privés et personnalisés, avec la possibilité pour les utilisateurs de choisir qui peut les contacter grâce à des options telles que ‘ouvert à tous’, ‘suiveurs uniquement’ et ‘désactivé’. La conception des DMs sera initialement “hors-protocole” dans le cadre de l’approche en open source de l’application.

Amélioration des flux et intégration de vidéos

L’amélioration de la fonction “Custom Feeds”, qui permet de créer des fils d’actualités personnalisés, est également sur la table. Bluesky envisage notamment une section consacrée aux flux tendances, et une meilleure découverte des flux via l’application. De plus, le partage de vidéos jusqu’à 90 secondes est également prévu. Bluesky espère également que les utilisateurs pourront un jour se connecter avec leur compte Bluesky grâce à OAuth.

Un avenir prometteur au sein de la social-sphère

Si aucune date précise n’a été donnée pour ces prochaines mises à jour, elles devraient être déployées au cours des prochains mois. Notons, par ailleurs, que Bluesky a été soutenu par Jack Dorsey, co-fondateur et ex-PDG de Twitter, bien que ce dernier ait récemment confirmé qu’il ne fait plus partie du conseil de Bluesky.