Twitch annonce Hype Chat, payer pour que vos messages de chat soient bien visibles. Une source supplémentaire de revenus pour les streamers et la plateforme.

Twitch vient d’annoncer une fonctionnalité d’épinglage de messages, très similaire à ce que l’on peut trouver sur des plateformes comme YouTube et autre. Hype Chat, outre le fait d’avoir un nom qui semble tout droit provenir de 2006, offre une nouvelle source de revenus tant pour les streamers que la plateforme. Le principe est le suivant : vous payez entre 1 et 500 $ pour un message qui restera en haut du chat jusqu’à ce que quelqu’un qui paie davantage vous déloge de la “première place”.

Twitch annonce Hype Chat, payer pour que vos messages de chat soient bien visibles

Plus vous payez, plus le message reste longtemps tout en haut et plus vous pouvez utiliser de caractères pour votre message. Les bourses les plus pleines ont aussi accès à des options de style plus évoluées, lesquelles devraient aider à attirer l’attention de votre streamer préféré.

Les streamers définissent les tarifs et Twitch prend 30 % de commission, laissant les 70 % restants au créateur. Au lancement de Hype Chat, seuls les streamers les plus populaires, autrement dit les Partenaires, auront accès à la fonctionnalité. Twitch explique que c’est parce que les conversations épinglées sont pensées et conçues pour permettre à des messages de se différencier pendant les discussions rapides avec de nombreux participants. À noter, et c’est assez étonnant, ces partenaires Twitch ne peuvent pas refuser de participer à ce service, selon The Verge.

Une source supplémentaire de revenus pour les streamers et la plateforme

Bine évidemment, chaque fois que vous mentionnez des messages épinglés, vous devrez composer avec la réalité des messages haineux et autres discriminations. C’est Internet, après tout, pourrait-on dire. Mais pour tenter d’éviter cela, Twitch ajoute à cette fonction un certain nombre d’outils de sécurité. Comme sur les chats conventionnels de Twitch, il y a un certain nombre de mots et de phrases interdits au niveau du site et ceux qui peuvent être définis par les créateurs eux-mêmes. De plus, si vous dites quelque chose qui ne passe pas et que vous vous retrouvez banni(e) du chat, votre message épinglé disparaît avec vous. Tous les messages envoyés par cette fonctionnalité sont par ailleurs analysés par le système AutoMod de l’entreprise et les modérateurs humains peuvent supprimer des messages quand ils le souhaitent.

Hype Chat est en cours de déploiement, mais seulement, on l’a dit, auprès des partenaires Twitch, et ils sont pour le moment réservés à l’application web. La fonctionnalité arrivera sur les apps pour smartphones et tablettes dans un futur proche.