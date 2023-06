Unpacking arrive sur les smartphones et les tablettes dans quelques mois. Les plus impatients peuvent y jouer via Steam, Nintendo Switch, Xbox et PlayStation dès à présent.

Les jeux vidéo connaissent des cycles de vie assez divers. Certains arrivent sur mobile avant de débarquer sur PC puis sur console. D’autres arrivent sur consoles, sur PC puis enfin sur mobiles. Peu importe, finalement, l’ordre d’apparition sur les plateformes, c’est souvent le succès d’un titre qui viendra déterminer la variété des supports. Et logiquement, certains s’en sortent mieux que d’autres. Minecraft, par exemple, est jouable partout, ou presque. Pour certains petits jeux indépendants, c’est souvent un vrai miracle. Bientôt, les joueurs mobiles pourront (re)découvrir Unpacking.

Après être arrivé sur les PC à l’automne 2021, Unpacking est presque prêt à débarquer sur les appareils mobiles. Le développeur Witch Beam Games a révélé tout récemment, durant la présentation Wholesome Direct, qu’il avait l’intention de lancer son jeu de réflexion sur les smartphones et tablettes dans quelques mois. Le studio n’a malheureusement pas précisé quand, exactement, le jeu sera disponible sur les appareils mobiles, ni s’il a l’intention de lancer Unpacking sur iOS et sur Android, mais à encore par le trailer partagé par le studio, les iPhone devraient y avoir droit.

Cette annonce survient peu de temps après que Unpacking Master, une copie quasiment identique de Unpacking mais avec des publicités et des microtransactions intégrées, a brièvement atteint le sommet des ventes de l’App Store, au début de l’année dernière, avant que la firme de Cupertino ne retire le jeu de son store. Cet incident avait mis en lumière les difficultés des petits studios à empêcher les développeurs peu scrupuleux de copier et voler ainsi leurs travaux. Si vous êtes du genre impatient, sachez que Unpacking est actuellement disponible sur Steam, Nintendo Switch, Xbox et PlayStation.

Hope you all were paying attention during #WholesomeDirect, because we had a pretty big announcement—that’s right, ✨ UNPACKING IS COMING TO PHONES AND TABLETS!! ✨ We can’t wait for you all to experience it and take Unpacking with you on the go later this year! 📦 🔜 📱 pic.twitter.com/Y1tEr3vlnZ

— Unpacking 📦 plushies AVAILABLE now! (@UnpackingALife) June 10, 2023