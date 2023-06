Twitch remplace son mode contenu mature par un système de labels plus granulaire. Un système sécurisant intéressant pour les spectateurs, mais qu'il faut gérer manuellement à chaque fois.

Twitch a décidé de revoir sa politique en ce qui concerne le contenu mature, passant d’un bouton général à des catégories spécifiques décrivant ce à quoi les spectateurs doivent s’attendre. Ces nouveaux Descripteurs de Classification du Contenu sont les suivants : jeux matures, thèmes sexuels, grossièreté ou vulgarité, jeux d’argent, représentation violente et explicite et enfin, drogues, ivresse ou usage excessif du tabac.

Ces descripteurs s’appliquent tant aux jeux qu’au streamer. Par exemple, si vous jouez à un jeu classé pour adulte, Twitch lui ajoutera le descripteur correspondant. Mais si vous jouez à un jeu classé pour enfant et adulte et que vous ne faites que jurer, vous devrez identifier votre stream ayant une nette propension à la grossièreté ou vulgarité. En général, le choix du descripteur est évident selon son nom, mais le guide de classification du contenu détaille très précisément quand utiliser tel ou tel descripteur. Les règles quant à ce qui est interdit sur les streams n’ont, quant à elles, pas changé.

Vous pouvez accéder aux Descripteurs de Classification du Contenu dans la section “Modifier les infos du stream” de Stream Manager, sous le contrôle des langues. Un menu déroulant vous montre les six options avec une courte description pour chacune. Il vous suffit de cliquer sur celui ou ceux qui s’appliquent à votre stream actuel. Et si ça change plus tard, vous en ajouterez ou en retirerez en conséquence.

Un système sécurisant intéressant pour les spectateurs, mais qu’il faut gérer manuellement à chaque fois

Gardez aussi bien à l’esprit que ces descripteurs restent actifs lorsque vous mettez fin à un stream. Ils seront donc automatiquement appliqués au prochain stream à moins que vous ne les retiriez manuellement. Vous pouvez signaler des utilisateurs à Twitch (et vice-versa) si ceux-ci ne mettent pas les descripteurs attendus et si Twitch va dans votre sens, ils recevront un avertissement.

Si ces Descripteurs de Classification du Contenu sont déjà disponibles à tout un chacun, Twitch a annoncé une période d’ajustement. Vous pouvez recevoir des avertissements pendant cette période, mais Twitch ne commencera à prendre de réelles mesures qu’à partir du 20 juillet. À ce moment-là, des “avertissements répétés” entraîneront très probablement non pas une suspension de votre compte, mais plutôt un verrouillage de votre compte dans certaines classifications pendant un certain nombre de jours ou de semaines.