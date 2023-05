Le nouvel éditeur de clip de Twitch simplifie la création de vidéos à la verticale. Le déploiement devrait être achevé dans quelques jours

Twitch a un nouvel éditeur de clip qui vient rendre bien, bien plus facile pour les streamers la promotion de leur contenu sur les différentes plateformes avec un accent mis sur les utilisateurs mobiles. Les streamers trouveront ce nouvel éditeur sous le gestionnaire de clips dans le tableau de bord créateur.

Comme TechCrunch le précise, cliquer sur “éditer et partager un clip” ouvrira un outil permettant notamment de créer facilement des clips à la verticale. Ils peuvent choisir de créer une vidéo ne montrant qu’une portion de leur stream ou créer un clip qui sépare la vue entre leur stream et leur caméra. Avec l’un ou l’autre, le résultat est une vidéo à la verticale.

Il y a aussi un bouton en bas de l’éditeur qu’il est possible d’activer pour ajouter le nom de la chaîne au clip. Après avoir décidé de l’aspect général de la vidéo, il est possible soit de télécharger le clip soit de le partager directement sur YouTube Shorts avec un titre et une description de son choix. Bien que la fonction ne propose à l’heure actuelle qu’une intégration avec YouTube, Twitch a prévu d’ajouter un partage rapide vers d’autres plateformes dans le futur. Pour l’heure, cependant, il faudra envoyer manuellement les vidéos pour les publier sur Instagram Reels, Snapchat et TikTok. Cela demande un peu plus de travail que pour partager sur YouTube Shorts, c’est certain, mais en procédant ainsi, vous vous assurez de toucher un public potentiel bien plus large, des utilisateurs qui pourraient devenir de fidèles abonnés.

Ce nouvel éditeur de clip vertical de Twitch va arriver dans le gestionnaire de clips de tous les utilisateurs dans les jours à venir. Encore un peu de patience et vous pourrez en profiter !

Edit & Share Vertical Clips 🎬

It’s easier than ever to create social media videos of your best moments with the new Clip Editor!

📱Convert clips to portrait mode

💜 Add your username

🔗 Share to YouTube Shorts & more

Rolling out to everyone this week in the Clips Manager pic.twitter.com/VNu9fYZJmy

— Twitch (@Twitch) May 11, 2023