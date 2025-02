Twitch restreint le stockage des vidéos

Les streamers devront bientôt s’adapter à une nouvelle règle qui limite fortement la conservation de leurs vidéos.

Une nouvelle restriction pour les créateurs

À partir du 19 avril 2025, la plateforme de livestreaming Twitch imposera une limite de 100 heures pour les highlights et autres vidéos téléchargées. Si un créateur dépasse ce seuil, ses contenus les moins visionnés seront supprimés automatiquement. Selon la plateforme, cette mesure vise à mieux gérer les ressources, car le stockage représente un coût élevé. Toutefois, les clips et les VOD (rediffusions) ne sont pas concernés par cette restriction, bien que les rediffusions soient déjà supprimées après un certain temps.

Un impact limité selon Twitch

Dans son annonce, Twitch a précisé que cette restriction n’affectera qu’une petite partie de ses utilisateurs. Moins de 0,5% des chaînes actives seraient concernées, et cela représenterait moins de 0,1% des heures visionnées. La plateforme affirme que les highlights n’ont pas démontré une grande efficacité pour favoriser la découverte des chaînes. Twitch préfère donc investir dans des outils plus performants, comme les clips et le fil de découverte mobile.

Une décision qui fait débat

Cette annonce a suscité de nombreuses réactions négatives de la part des streamers. Beaucoup soulignent que Twitch appartient à Amazon, un leader du cloud avec AWS, et jugent cette décision injustifiée. Certains créateurs ont accumulé des centaines, voire des milliers d’heures de highlights, et voient cette nouvelle limite comme une contrainte injuste. Sur les réseaux sociaux, des streamers expriment leur frustration et craignent de perdre une partie de leur contenu précieux.

Twitch encourage les streamers à sauvegarder leurs vidéos

Pour éviter toute perte de contenu, Twitch invite les streamers à télécharger ou exporter leurs vidéos avant la date limite. Dès avril prochain, les suppressions commenceront avec les vidéos les moins regardées. Les créateurs doivent donc anticiper cette transition et gérer leur stockage en conséquence. Cette nouvelle politique s’inscrit dans une tendance plus large, puisque Facebook a récemment annoncé une suppression automatique des vidéos live après 30 jours.