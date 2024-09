Discord déploie le cryptage de bout en bout pour les appels vocaux et vidéo

C'est la toute dernière plateforme de discussion qui propose cette fonction de sécurité. Cette innovation est-elle suffisante pour assurer la protection des utilisateurs ?

Tl;dr Discord déploie un nouveau cryptage de bout en bout pour les appels audio et vidéo.

La technologie sera appliquée aux DMs, groupes DMs, chaînes vocales et streams Go Live.

Discord a publié de nombreuses informations sur ses protocoles de cryptage.

Le cryptage ne s’appliquera pas aux messages pour respecter les règles de modération de contenu.

Discord renforce la sécurité des appels

Discord, la populaire plateforme de communication, a annoncé le déploiement d’une nouvelle technologie de cryptage de bout en bout pour les appels audio et vidéo. Cette avancée technologique s’appliquera aux discussions privées (DMs), aux groupes de DMs, aux chaînes vocales ainsi qu’aux streams Go Live.

Une technologie déjà supportée par les clients

La nouvelle mise à jour de sécurité est déjà supportée par les clients desktop et mobile. Le reste des clients devrait bénéficier de cette fonctionnalité l’année prochaine. Discord a partagé de nombreuses informations sur ses protocoles de cryptage, soulignant ainsi son engagement envers la transparence.

Qualité des appels et modération du contenu

Malgré l’ajout de cette technologie de cryptage, Discord promet qu’il n’y aura « aucun sacrifice à la qualité des appels ». Cependant, une notable exception a été faite concernant les messages. En effet, ces derniers ne bénéficieront pas du protocole de cryptage. La raison évoquée par Discord est de permettre à ces messages de rester sous le coup des règles de modération de contenu de l’entreprise.

Une tendance croissante à la cybersécurité

Il est important de noter que ce type de cryptage exhaustif est devenu de plus en plus courant ces dernières années. Des plateformes telles que Signal, WhatsApp et Zoom l’ont soit proposé en option, soit rendu le nouveau paramètre par défaut pour leurs utilisateurs. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Discord rejoint donc le rang des plateformes qui prennent la cybersécurité au sérieux.