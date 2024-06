Appels Discord sur PS5 : une expérience bientôt simplifiée

Les utilisateurs de la PS5 pourront bientôt lancer des appels Discord directement depuis leur console, sans nécessité d'une application.

Tl;dr Sony et Discord permettent des appels vocaux Discord depuis la PS5.

Les utilisateurs initiateurs d’appels peuvent le faire depuis leur console.

Les appels entrants peuvent être reçus instantanément sur la PS5.

Le déploiement de la fonctionnalité se fera progressivement.

Une révolution dans le gaming : l’appel vocal Discord sur PS5

Dans un univers technologique en constante évolution, Sony et Discord franchissent une nouvelle étape vers une communication fluide et instantanée. En effet, ils viennent d’annoncer que les propriétaires de PlayStation 5 pourront désormais initier des discussions vocales directement depuis leur console.

Dans la pratique, lorsqu’un joueur souhaitera initier un appel Discord, il devra simplement accéder à l’onglet Discord via “Game Base” dans le “PS5 Control Center”. Là, une liste des serveurs disponibles apparaît et il est possible de rejoindre instantanément un canal vocal. De plus, quiconque tente d’initier un appel Discord vers la console recevra une notification immédiate permettant de répondre à l’appel.

Une collaboration fructueuse

N’oublions pas que Sony et Discord ont uni leurs forces il y a deux ans, apportant pour la première fois la plateforme de discussion aux possesseurs de PS5 et PS4. À l’époque, les utilisateurs pouvaient seulement voir à quels jeux jouaient leurs amis.

L’arrivée progressive de la nouvelle fonctionnalité

Selon les informations reçues, la nouvelle fonctionnalité d’appel vocal Discord sera progressivement déployée sur les consoles PS5 dans les semaines à venir, commençant par l’Asie, l’Europe, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Moyen-Orient. Quant aux Amériques, elles seront la dernière région à en bénéficier, la date exacte demeurant cependant inconnue.

Ce développement représente une avancée majeure, soulignant une fois de plus la révolution technologique constante du monde du jeu vidéo. Restez avec nous pour suivre toutes les nouveautés dans ce domaine passionnant.