Désactivez ce paramètre si vous ne voulez pas que les autres enregistrent votre voix dans leurs Clips Discord

Discord a lancé en bêta ses outils d'enregistrement pour réaliser des Clips. Une fonctionnalité similaire à ce que proposent déjà Twitch et YouTube, mais avec un souci de taille : l'enregistrement de votre voix est activé par défaut.

Discord a déployé depuis quelque temps la fonctionnalité Clips permettant aux utilisateurs d’enregistrer et d’envoyer des extraits de streams privés et appels vocaux, quelque chose de similaire aux outils existants de Twitch et YouTube. Une version de cette fonctionnalité existe pour les abonnés Discord Nitro+ depuis un certain temps, elle sera prochainement disponible à tout un chacun. Cette fonction a été pensée et conçue pour faciliter le partager de moments mémorables dans les streams. Ce pourrait être un bon moyen de faire venir d’autres utilisateurs, de les attirer dans une certaine communauté, mais la version actuelle des Clips de Discord pose quelques soucis de vie privée, la principale étant que vous pouvez être enregistré(e) à votre insu.

Les Clips Discord, un sujet de discorde

Les outils d’enregistrement de Clips de Discord sont encore en version bêta et ne sont accessibles qu’auprès de certains utilisateurs. Cependant, Discord a déployé un paramètre supplémentaire autorisant votre canal vocal à être inclus dans les Clips d’autres utilisateurs. Et ce paramètre est activé par défaut.

Pourquoi est-ce un problème ? Contrairement à Twitch ou YouTube, les streams Discord ne sont pas accessibles publiquement. Les utilisateurs doivent être présents sur le serveur Discord du stream en question ou invités dans le groupe pour pouvoir profiter du stream. De fait, les streams Discord sont des événements plus petits, plus privés, le plus souvent entre amis ou entre membres d’une même communauté. Le fait que vos streams et appels privés puissent être enregistrés est déjà louche, mais le vrai problème est que le paramètre autorisant l’enregistrement soit activé par défaut chez tous les utilisateurs. Pire, Discord n’a pas prévenu de ce changement ni expliqué ce que cela signifiait de l’activer ou le désactiver.

Si vous ne voulez pas que votre voix soit incluse dans les Clips Discord d’autres utilisateurs, vous devez désactiver le paramètre dédié :

Ouvrez Discord. Allez dans Paramètres > Clips. Cliquez sur le curseur à côté de “Autoriser ma voix à être enregistrée dans les Clips.” Assurez-vous que l’option est grisée. Si elle est verte, cela signifie que les gens peuvent vous enregistrer dans leurs Clips.

Maintenant que cette option est désactivée, vous pouvez fermer le menu de paramètre et votre voix n’apparaîtra plus dans les Clips Discord enregistrés par d’autres utilisateurs. À noter, ce paramètre n’est valable que pour les Clips. Le désactiver n’empêche aucunement les autres d’enregistrer vos appels ou vos streams via des applications tierces.

Et tant que vous y êtes, n’hésitez pas à alerter vos amis sur l’existence de ce nouveau paramètre. Il y a de grandes chances que nombre d’entre eux ne soient pas au courant de cette nouvelle fonctionnalité de Clips et encore moins que les autres peuvent les enregistrer comme bon leur semble. Espérons que Discord décide de revoir sa copie avant que cette nouveauté ne soit disponible à tout un chacun.