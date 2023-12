Discord pourrait sanctionner les utilisateurs persistant à mal parler aux personnes transgenres

L'application de chat a récemment mis à jour sa politique de conduite haineuse pour interdire le mégenrage intentionnel.

Tl;dr Discord met à jour sa politique sur la conduite haineuse.

Les comportements interdits comprennent le “deadnaming” ou le mégenrage.

Les usagers violant cette politique seront avertis via un message.

L’organisation LGBT GLAAD salut la décision de Discord.

Discord priorise l’inclusivité et l’acceptation

Discord, la populaire application de chat, a franchi une étape supplémentaire pour promouvoir l’acceptation et l’inclusivité. En vertu de sa politique de conduite, elle a ajouté des comportements indésirables susceptibles d’entraver cet objectif. L’organisation a entendu l’appel à une plus grande transparence et a commencé à appliquer ces nouvelles règles en 2022. Des comportements tels que “deadnaming” ou le mégenrage d’une personne transgenre sont désormais officiellement interdits.

Une politique pour une société plus respectueuse

Dans un effort pour assurer un environnement sûr et divertissant, Discord cherche constamment à limiter les potentielles nuisances. En collaboration avec des organisations et des experts du sujet, ils ont élaboré une politique qui couvre une multitude de problématiques apparues sur Internet et dans la société.

Par exemple, exprimer du dégout ou du mépris envers les groupes protégés, répéter des clichés négatifs à leur sujet, les menacer ou promouvoir des actes violents à leur encontre sont également considérés comme des comportements haineux.

L’engagement de Discord reconnu

L’organisation LGBT GLAAD a fait l’éloge de Discord pour sa décision, appelant les autres réseaux sociaux à mettre à jour leurs politiques pour y inclure le mégenrage et le “deadnaming”.

Les utilisateurs qui enfreignent cette politique ne seront pas bannis après une seule infraction. Cependant, ils recevront un message direct détaillant leur faute. Discord pèsera chaque violation en fonction de la “gravité du préjudice”.