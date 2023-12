Discord modernise son application mobile avec de nouvelles fonctions de messagerie et plus encore

Le thème "Minuit" a été introduit pour offrir un fond noir intense.

Tl;dr L’application mobile Discord est en cours de refonte totale.

Nouvelles fonctionnalités : onglets de navigation, recherches, visibilité accrue des notifications.

Améliorations notables en termes de performance et d’efficacité.

Refonte majeure de l’application mobile Discord

Avec une humilité déconcertante, Discord a admis que l’application mobile qu’elle a lancée en 2015 n’était qu’une version réduite de sa plateforme de bureau. Cependant, ce constat s’accompagne aujourd’hui d’une annonce : l’application mobile est en train de subir une refonte complète, et deviendra une “expérience indépendante” de la version pour ordinateur.

Nouvelles fonctionnalités pour une expérience utilisateur optimisée

Parmi ces changements, on trouve un nouvel ensemble d’onglets de navigation en bas de l’écran : Serveurs, Messages, Notifications et Vous. Bien que Discord ait envisagé des modifications telles qu’une disposition horizontale, l’onglet Serveurs reste très familier, mais la messagerie directe s’est métamorphosée. Une barre de recherche a fait son apparition, permettant de retrouver facilement un message, un fichier, une épingle, ou une pièce jointe dans toutes les discussions.

L’onglet Notifications, quant à lui, rassemble désormais tous les événements liés au serveur, les demandes d’amis et les réponses aux messages. De plus, les notifications ne nécessitent plus d’intervention manuelle pour être supprimées, ajoutant un élément de commodité à l’ensemble.

Améliorations notables en termes de performance

L’application est plus rapide et plus efficace : l’ouverture de l’application sera 55% plus rapide sur Android et 43% plus rapide sur iOS, tout en utilisant quatre fois moins de données. Le taux de plantages chez les utilisateurs Android a également été réduit de moitié au cours de l’année passée.

Une plateforme en pleine évolution… et sous surveillance

D’autres mises à jour sont prévues, incluant un accès rapide à la liste des membres d’un serveur, de meilleurs filtres de recherche, plus d’options de personnalisation pour les messages, et des améliorations générales de la performance de l’application.