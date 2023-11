Apple iOS 17 : les meilleures nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Avec iOS 17, Apple ajoute encore de nombreuses fonctionnalités d'accessibilité. Voici une petite sélection des meilleures nouveautés. Certaines peuvent tout à fait être utilisées par tout un chacun.

Les fonctionnalités d’accessibilité de l’iPhone sont conçues pour celles et ceux qui souffrent de handicap, mais elles rendent les smartphones meilleurs pour tout le monde. Avec iOS 17, Apple a ajouté tout un tas d’améliorations à iOS. Voici une petite sélection des meilleures nouveautés.

Accélérer ou ralentir Siri

Si vous voulez que Siri parle plus rapidement ou plus lentement, il est possible d’ajuster sa vitesse. Pour cela, allez dans Réglages > Accessibilité > Siri, puis, sous Débit vocal, ajustez le curseur à votre convenance. Vous pouvez le ralentir jusqu’à 0,8 fois la vitesse originale et l’accélérer jusqu’à 2 fois.

Tapotez et l’iPhone parle pour vous

Parole en Direct permet de tapoter ce que vous voulez dire et votre iPhone parle pour vous. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pendant un appel téléphonique, un FaceTime ou une conversation en personne. Pratique notamment si vous vous exprimez dans une langue qui n’est pas la vôtre. Pour l’activer, direction les Réglages > Accessibilité > Parole en Direct et activez l’option.

Créez une voix IA qui ressemble à la vôtre

Voix Personnelle est une fonction pour celles et ceux qui risquent de perdre leur voix. iOS peut “cloner” votre voix et l’utiliser pour Parole en Direct. Ainsi, quand votre iPhone parle, il utilise “votre” voix. Il faut 10 à 15 minutes de dictée pour configurer le système. Direction les Réglages > Accessibilité > Voix Personnelle si vous êtes intéressé(e).

Utiliser un outil d’accessibilité cognitif

Accès d’aide transforme totalement le look d’iOS pour aider les utilisateurs souffrant de troubles cognitifs à utiliser leur iPhone. Toute l’expérience est simplifiée, l’interface n’affichant plus que les éléments essentiels.

Apprendre à utiliser le Contrôle vocal

Vous pouvez contrôler votre iPhone via des commandes vocales grâce à la fonctionnalité Contrôle vocal, parfaite pour celles et ceux qui ne peuvent pas toucher l’écran tactile aisément. iOS 17 ajoute un tutoriel pour apprendre à maîtriser cette fonctionnalité.

Votre iPhone peut détecter le texte

Avec iOS 17, votre iPhone peut utiliser le mode de détection de la loupe pour vous aider à lire. C’est parfait pour copier un numéro de série ou tout autre texte difficile à lire.

Votre iPhone peut lire du texte du monde réel à voix haute

La loupe profite d’une autre amélioration avec iOS 17 : lorsque vous pointez la caméra sur du texte, elle le lit à voix haute pour vous.

Corrigez facilement vos fautes avec le Contrôle vocal

Le Contrôle vocal vous permet de modifier du texte avec votre voix et dans iOS 17, votre iPhone peut vous laisser parler pour corriger ledit texte. Apple affirme que l’iPhone peut désormais détecter des mots qui sonnent similaires et faciliter ainsi la correction.

Mettre automatiquement en pause les GIF

Lorsque vous voyez des GIF dans Messages ou Safari sur iOS 17, ceux-ci sont mis en pause automatiquement après leur lecteur. Vous pouvez relancer la lecture, mais cette pause automatique est appréciable.

Personnaliser les voix natives

Vous pouvez désormais ajuster le ton de chaque voix grâce à Contenu énoncé, une fonctionnalité qui permet à votre iPhone de lire les articles à voix haute. Cela se passe dans Réglages > Accessibilité > Contenu énoncé > Voix. Sélectionnez la langue, votre voix préférée et tapotez sur le bouton i à côté du nom pour ajuster le ton.

Une manette de jeu virtuelle pour l’iPhone

Contrôle de sélection est une fonctionnalité pour celles et ceux qui ont des difficultés à tapoter sur l’écran. Avec iOS 17, vous pouvez utiliser cette fonction pour définir le tapotement dans le dos de l’appareil, des actions sonores ou des mouvements de la tête comme alternatives au tapotement sur l’écran. Cela fait aussi de Contrôle de sélection une bonne manette de jeu virtuelle qui pourrait rendre de nombreux jeux plus accessibles. Vous pouvez configurer cela dans Réglages > Accessibilité > Contrôle de sélection > Boutons > Ajouter un bouton.