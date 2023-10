L'app Journal d'iOS 17 est disponible en version bêta.

“Mais quand l’app Journal annoncée avec iOS 17 sera-t-elle disponible ?” C’est une question que l’on entend souvent chez les possesseurs d’iPhone. Cette nouvelle fonctionnalité, annoncée durant l’événement WWDC d’Apple au début du mois de juin, est l’une des plus attendues avec cette nouvelle version majeure d’iOS. Malheureusement, si iOS 17 est disponible officiellement depuis le mois de septembre, l’app Journal avait été reportée. Mais aujourd’hui, Apple propose enfin Journal avec la version bêta d’iOS 17.2.

Non, l’app Journal n’est pas officiellement disponible en version stable pour iOS 17, mais vous pouvez tout de même essayer ce qu’elle a à proposer en téléchargement la dernière build en date via ce lien, ou vous pouvez plus simplement vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle et choisir iOS 17 Developer Beta sous la section “Mises à jour bêta”.

L’application Journal, selon la responsable Adeeti Ullal de chez Apple, utilise “du machine learning en local” pour créer des suggestions personnalisées visant à vous inspirer pour documenter votre vie au jour le jour. Que peut alors utiliser votre iPhone pour créer ces recommandations ? Le système va puiser dans vos photos, vos musiques, vos podcasts, vos sessions de sport et autre.

Vous pouvez même mettre en place des notifications pour le début ou la fin de la journée pour vous rappeler d’écrire dans l’application.

Gardez bien à l’esprit que l’app Journal est encore en version bêta, ce qui signifie qu’il reste encore certainement un certain nombre de bugs, plus ou moins gênants, et que l’application dans son ensemble peut ne pas être des plus stables. La sortie publique officielle d’iOS 17.2 est, quant à elle, selon 9to5Mac, prévue pour “bientôt”, sans davantage de précision. Encore un peu de patience.