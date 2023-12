Les réseaux sociaux seront au coeur de GTA 6

L'histoire de GTA 6 mettra en avant les réseaux sociaux avec leurs effets positifs et négatifs sur la société.

Le rôle des réseaux sociaux dans GTA 6

La première bande-annonce du très attendu Grand Theft Auto 6 a semé des indices sur l’une des principales nouveautés du jeu, à savoir l’importance accrue des réseaux sociaux, tout en présentant les protagonistes principaux, Lucia et Jason, ainsi qu’une version modernisée de Vice City qui est implantée dans une vaste région inspirée de la Floride, Leonida.

La présence des réseaux sociaux dans les précédents jeux GTA

Dans le passé, les jeux Grand Theft Auto du studio américain Rockstar Games ont parodié des réseaux sociaux comme Facebook, X (anciennement Twitter) et Instagram. Dans GTA 4, le personnage principal Niko Bellic ne pouvait pas utiliser ces plateformes, bien qu’elles servaient de ressources comiques pour révéler des informations sur d’autres personnages du jeu. GTA 5 a poussé le concept encore plus loin avec des parodies de Facebook et X, accessibles via les smartphones “iFruit“, une caricature des iPhone d’Apple.

L’arrêt de l’application iFruit et son impact sur GTA 6

En 2022, l’application iFruit sur iOS et Android a été désactivée par Rockstar Games. Cela pourrait laisser la place à une nouvelle application qui s’intègre mieux aux réseaux sociaux de Grand Theft Auto 6 et à leur fonctionnement dans le jeu. Les joueurs pourraient créer des vidéos courtes en utilisant un éditeur et une interface à la TikTok pour partager leurs exploits dans le jeu.

Le potentiel des réseaux sociaux dans GTA 6

Les réseaux sociaux pourraient jouer un rôle clé dans l’histoire et les mécaniques de GTA 6. Les joueurs seraient ainsi amenés à débloquer de nouvelles missions grâce à ces applications. En outre, GTA 6 pourrait satiriser la popularité des médias du crime réel à travers une application similaire à TikTok. Cela pourrait offrir un aperçu des opinions du public sur les crimes de Lucia et Jason.