“Doom: The Dark Ages” débarque sur PS5, Xbox Series X/S et PC en 2025

Le préquel du "Doom" de 2016 adoptera un style médiéval. Quelle direction prendra donc cette célèbre franchise avec cette nouvelle ambiance ?

Tl;dr Nouveau jeu Doom: The Dark Ages prévu pour 2025.

L’environnement du jeu est teinté d’un ton médiéval.

Le jeu est un préquel aux précédents opus de Doom.

Probablement le Doom: Year Zero mentionné dans les documents fuités.

Une nouvelle ère s’annonce pour Doom

Avis à tous les fans de gaming : une nouvelle version de Doom, intitulée Doom: The Dark Ages, arrive à grands pas. Prévu pour 2025, ce nouveau jeu promet une immersion optimale grâce à sa compatibilité avec PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC, dès le jour de sa sortie sur Game Pass.

Un univers médiéval dans un monde futuriste

Dans cette ultime version du jeu iconique, les monstres gigantesques côtoient des environnements baignés de sang, des armes inédites et parmi celles-ci, d’incroyables dragons. Sensations fortes en perspective ! Le “Doom Slayer” pourra d’ailleurs prendre place à l’intérieur d’un robot géant afin de lutter contre d’horribles démons, dans des scènes où même les bâtiments s’effondreront autour d’eux.

Les armes et créatures de Doom: The Dark Ages possèdent un charme médiéval distinct, avec une profusion de lames affûtées, d’armures lourdes et même d’un fléau d’armes. Le tout dans un souci de détail exceptionnel qui rendra le jeu particulièrement attrayant.

Retour aux origines

Doom: The Dark Ages est en réalité un préquel de Doom de 2016 et de Doom Eternal, dévoilant l’origine du tueur de démons, le “Doom Slayer“. Une révélation importante : il va massacrer bon nombre de démons.

Un lien avec Doom: Year Zero ?

Il semblerait que Doom : The Dark Ages soit le fameux Doom : Year Zero mentionné dans des documents qui avaient fuité lors du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft. Cette fuite datant de septembre 2023, révélait les futurs projets de Bethesda dans le cadre de la marque Xbox Game Studios.