Votre robot tondeuse peut-il faire tourner Doom ? Celui-ci en est capable !

Une nouvelle jolie prouesse pour ce jeu culte parmi les jeux cultes.

Tl;dr Husqvarna permet de jouer à Doom sur ses tondeuses robot.

Disponible sur les modèles Automower Nera dès avril.

Disponibilité du logiciel limitée hors des États-Unis.

Le jeu a été testé avec succès lors de DreamHack Winter 2023.

Les tondeuses Husqvarna deviennent une plateforme de jeu

Cela pourrait sembler ironique, mais ce n’est pas une blague : vous pouvez désormais tondre votre pelouse tout en jouant à Doom, le célèbre jeu de tir. En effet, la société de technologie paysagère Husqvarna a annoncé que ce jeu emblématique sera exécuté sur certains de ses modèles de tondeuses à gazon robotisées.

C’est uniquement sur la gamme de tondeuses robotisées Automower Nera que ce concept inhabituel sera rendu possible. À partir d’avril, une fois le logiciel en question téléchargé, vous pouvez jouer à Doom via l’écran intégré à la tondeuse à gazon elle-même. Les commandes sont simples : un bouton rotatif pour orienter le personnage et un appui sur la touche start pour avancer.

Des limitations et des réserves

Il y a cependant quelques réserves à prendre en compte. Tout d’abord, il faut “s’inscrire pour télécharger le logiciel avant le 9 septembre”. De plus, cette offre exceptionnelle ne sera pas accessible aux résidents américains, malgré les efforts considérables de Husqvarna pour promouvoir ses tondeuses aux États-Unis. Enfin, il ne faut pas s’attendre à voir sa pelouse transformée en un niveau concret de Doom, cette possibilité reste du domaine du virtuel.

Doom, un jeu prolifique

L’idée d’intégrer Doom aux tondeuses Husqvarna est née d’un test réussi lors de l’événement de jeux DreamHack Winter 2023 qui a eu lieu en Suède en décembre dernier. Il n’est pas étonnant que Doom continue d’apparaître là où on ne l’attend pas : ce jeu a déjà été vu fonctionnant sur des tests de grossesse, des neurones de rat et même à l’intérieur d’autres jeux comme Minecraft. Le cas le plus récent étant Doom, fonctionnant sur des bactéries intestinales, avec un taux d’images par seconde si faible qu’il faudrait 600 ans pour atteindre la fin du jeu.