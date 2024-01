Minecraft et Planet Earth III : la collaboration corporative la moins controversée de l’année

La narration de Sir David Attenborough n'est pas incluse dans ce contenu. Ça vous déçoit ?

Tl;dr Nouvelle extension gratuite pour Minecraft inspirée de Planet Earth III.

Permet de vivre cinq scénarios de la faune sauvage.

Inclut une “Station de terrain BBC Planet Earth” pour l’éducation.

Minecraft est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps.

Minecraft : une immersion dans la faune sauvage

Chers lecteurs, une nouvelle occasion de vous émerveiller à travers la lentille d’un jeu vidéo est arrivée. Possesseur de Minecraft: Bedrock Edition ou Minecraft: Education Edition, vous pouvez désormais télécharger une extension gratuite inspirée de la série documentaire de la BBC, Planet Earth III.

Au cœur de l’expérience

Cette nouvelle aventure digitale propose de découvrir cinq scénarios à travers le point de vue des animaux. Soyez un loup de l’Arctique ou un impala dans le delta de l’Okavango, un ocelot ou un grand requin blanc : c’est un voyage véritablement “à la place de l’animal”. Les plus courageux pourront même se glisser dans la peau d’un jeune jacana africain suivant les indications de son père pour échapper aux crocodiles.

Un outil éducatif innovant

Par ailleurs, un nouvel ajout enrichit cette expérience éducative : la “Station de terrain BBC Planet Earth”. Située au cœur d’une jungle pixelisée, elle sert de portail vers les cinq biomes, avec des bonus comprenant des cartes de sons, des faits sur les animaux et un album de cinématiques. Des récompenses sont offertes à chaque fin d’activité pour personnaliser votre avatar ou le hub de jeu.

L’impact universel de Minecraft

Célébrant son 15e anniversaire cette année, Minecraft est devenu le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps avec plus de 300 millions de copies écoulées jusqu’à l’année dernière. Et il semble que le phénomène ne s’arrête pas là, avec une adaptation cinématographique prévue en avril 2025, mettant en vedette Jack Black et Jason Momoa.