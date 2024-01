Jack Black sera Steve dans le film live-action Minecraft

L'adaptation cinématographique de Minecraft accueille le comédien américain Jack Black dans son casting.

Après Jason Momoa, Matt Berry, Emma Myers, Danielle Brooks et Sebastian Eugene Hansen, le casting du film live-action Minecraft s’étoffe avec l’acteur Jack Black, connu pour avoir doublé Bowser dans The Super Mario Bros. Movie, qui est officiellement l’interprète de Steve, le héros original de la licence du studio Mojang.

Jack Black is reportedly joining Jason Momoa in the 'Minecraft' movie

(via @DEADLINE | https://t.co/9KO0uq7MfK) pic.twitter.com/1EbNgxoCDC

— Fandom (@getFANDOM) January 2, 2024