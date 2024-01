Vidéo : Doom est jouable même sur des bactéries intestinales, prouvant son adaptabilité universelle

Néanmoins, le framerate est tout simplement exécrable.

Tl;dr Un chercheur du MIT a fait fonctionner Doom avec des bactéries.

Des bactéries d’E. coli ont servi pour afficher le jeu.

Le rendu est lent : 9 heures par image.

La capacité de faire fonctionner Doom sur presque tout est confirmée.

La biotechnologie et les jeux vidéo : une alliance surprenante

Lauren Ramlan, chercheuse en biotechnologie au MIT, a réussi à faire fonctionner le célèbre jeu d’ordinateur Doom en utilisant des bactéries intestinales réelles. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, elle n’a pas dupliqué le jeu sur une simulation numérique de bactéries. Elle a plutôt transformé les bactéries elles-mêmes en pixels pour afficher le mythique jeu de tir à la première personne.

Un affichage microbiologique

La chercheuse a créé un affichage à l’intérieur d’une paroi cellulaire entièrement constituée de bactéries E. coli. Cet écran rudimentaire de 32×48, même s’il n’est pas prêt de remporter des prix de résolution, a permis de rendre une version inédite de Doom. Pour faire “s’allumer” les bactéries à la manière des pixels numériques, la chercheuse a utilisé des protéines fluorescentes.

Un pas vers le futur

Toutefois, certains éclaircissements sont nécessaires. “Premièrement, les bactéries ne font pas réellement tourner le jeu”. En fait, elles agissent comme un micro-écran qui rend l’action du célèbre jeu de tir. De même, le taux de rafraîchissement, une métrique indispensable pour les jeux de tir, laisse à désirer.

L’illumination d’un seul cadre de jeu par les bactéries nécessite 70 minutes et un retour à l’état initial demande huit heures supplémentaires. Pour jouer à Doom de cette manière, il faudrait près de 600 ans. “C’est encore pire que le lancement de Cyberpunk 2077.”

Le phénomène Doom

Cette expérience ne promet pas une expérience de jeu fluide, mais elle valide une théorie : Doom peut fonctionner sur à peu près tout support. On a déjà vu le jeu fonctionner sur des tests de grossesse, des neurones de rat et même à l’intérieur d’autres titres comme Doom II et Minecraft. “Doom est le grand égaliseur.”