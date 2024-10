Twitch enrichit son offre avec deux nouvelles catégories

L’introduction de nouvelles catégories pour la construction de Lego et la peinture de figurines offre aux passionnés des espaces dédiés pour partager leurs passions sur Twitch.

Tl;dr Des catégories pour les amateurs de Lego et de peinture de figurines sont disponibles sur Twitch.

Les nouvelles catégories visent des audiences spécifiques et aident les streamers à atteindre leur public.

Twitch améliore constamment ses fonctionnalités pour offrir une meilleure expérience aux utilisateurs.

Des catégories adaptées à tous sur Twitch

La plateforme de streaming Twitch a récemment étoffé son catalogue de catégories avec l’introduction de nouvelles sections dédiées à la construction de Lego et à la peinture de figurines. Ces ajouts viennent compléter une liste déjà fournie, permettant aux utilisateurs de trouver un contenu adapté à leurs centres d’intérêt spécifiques.

Du nouveau pour les amateurs de Lego et de peinture de figurines

Selon Zach Bussey, un utilisateur de Twitter, Twitch a lancé deux nouvelles catégories intitulées Lego & Brick Building et Miniatures & Models. Comme leur nom l’indique, la première est destinée aux créateurs centrés sur la construction de créations avec Lego et autres briques similaires. En revanche, la catégorie Miniatures se concentre sur les créateurs qui peignent, collent et sculptent de petites figurines. Bien que les streamers les plus populaires de Twitch partagent généralement des diffusions en direct de jeux ou IRL, de nombreux utilisateurs préfèrent ce type de contenu pour se divertir. Malgré leur nouveauté, ces deux catégories ont déjà des centaines de followers et nombreux streamers actifs.

Une plateforme en constante évolution

Twitch, l’une des plateformes de streaming les plus en vue du marché, appartient à Amazon. Elle a permis à plusieurs streamers comme IShowSpeed, Kai Cenat et Ironmouse de se faire connaître. En ajoutant ces catégories de niche à la plateforme, Twitch espère permettre aux streamers de toucher plus rapidement le public qu’ils visent et de construire plus vite leur communauté. Cela pourrait également aider les spectateurs à trouver plus rapidement le contenu qu’ils préfèrent. Cependant, toutes les mises à jour de Twitch ne sont pas aussi encourageantes. En septembre, Twitch a retiré l’émoticône populaire BibleThump de sa plateforme, ce qui a particulièrement déçu les spectateurs de longue date.