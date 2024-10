Le site web de Lego piraté pour promouvoir une arnaque crypto

La compagnie a affirmé qu'aucun compte utilisateur n'a été compromis.

Tl;dr Le site de Lego a été piraté pour promouvoir une fausse cryptomonnaie.

Lego a rapidement éliminé le contenu non autorisé et rassuré ses utilisateurs.

Des mesures sont prises pour prévenir de futurs incidents similaires.

Un piratage audacieux du site de Lego

Il y a quelques jours, les internautes visitant le site de Lego ont été surpris par une bannière promotionnelle inhabituelle. Celle-ci présentait des pièces dorées illustrées portant le logo de la célèbre entreprise de jouets, annonçant l’arrivée de la « Lego coin ». Mais il ne s’agissait pas d’une véritable cryptomonnaie officielle.

Un simulacre de cryptomonnaie pour une arnaque

La bannière promettait même des « récompenses secrètes » à ceux qui en achèteraient. Cependant, selon The Brick Fan, le bouton d’achat redirigeait vers un site externe de cryptomonnaie vendant des « LEGO Tokens » avec Ethereum. Le site de Lego avait, semble-t-il, été détourné par des individus malintentionnés qui avaient modifié sa bannière pour l’utiliser dans une sorte d’arnaque à la cryptomonnaie.

Réaction rapide de Lego face à l’incident

Alors que l’incident s’est produit pendant la nuit pour le siège de Lego, l’entreprise a réagi relativement rapidement en supprimant la bannière et les liens non autorisés. Aujourd’hui, la bannière de la collaboration Lego Fortnite est de nouveau en place et le lien « acheter maintenant » renvoie vers la collection.

Des mesures prises pour éviter une répétition de l’incident

Dans une déclaration officielle, Lego a rassuré ses utilisateurs en affirmant qu’aucun compte n’avait été compromis et que la cause de l’incident avait été identifiée. L’entreprise a également indiqué qu’elle mettait en œuvre des mesures pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir. Cependant, elle n’a pas souhaité communiquer les détails concernant la « cause » de l’incident, ni les mesures qu’elle envisage de mettre en place.

En conclusion, cet incident souligne l’importance de la cybersécurité pour les entreprises, même celles qui semblent à priori éloignées du monde de la finance et de la cryptomonnaie.