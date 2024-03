Pourquoi la franchise Lego Movie à 1,1 milliard de dollars a pris fin ?

Jill Wilfert donne une explication sur la raison pour laquelle la franchise Lego Movie s'est terminée, malgré son succès commercial et critique.

Tl;dr Jill Wilfert explique pourquoi la franchise Lego Movie a pris fin.

Elle admet que le studio a produit trop de films en peu de temps.

Malgré des critiques positives, les films ont connu une baisse de recettes au box-office.

Des projets ont été abandonnés suite au transfert des droits à Universal Pictures.

Le déclin de la franchise Lego Movie : l’explication de Jill Wilfert

Jill Wilfert, responsable des partenariats pour le divertissement et des contenus mondiaux chez The LEGO Group, a récemment dévoilé les raisons de la fin de la franchise originale Lego Movie, malgré son succès combiné de 1,1 milliard de dollars.

Un succès initial fulgurant

L’emblématique marque de jouets a fait son chemin sur grand écran avec le film éponyme de 2014 réalisé par Phil Lord et Christopher Miller. Il a connu un succès sans précédent, rapportant plus de 468 millions de dollars et obtenant une approbation extrêmement positive de 96% de la part des critiques sur Rotten Tomatoes. Après la sortie de trois films supplémentaires, Lego a choisi de vendre les droits de la propriété à Universal dans le cadre d’un accord de cinq ans.

Une cadence de production trop soutenue

Dans une récente interview avec Variety, Jill Wilfert a fait part de son expérience avec la création de la franchise originale Lego Movie. Face aux questions sur la pause avant la vente des droits de la franchise, la responsable mondiale du divertissement chez Lego a admis que le studio avait précipité la production de trop de films, ce qui a entraîné une baisse des chiffres au box-office, bien que les films aient continué à recevoir des critiques positives pendant leur diffusion :

En rétrospective, nous dirions probablement que nous avons eu trop de films trop rapprochés. Tous ces films ont reçu de bonnes critiques. Si vous regardez même Lego 2, les critiques étaient meilleures que ne l’indique le box-office. Je pense que les gens qui l’ont vu l’ont vraiment apprécié. Mais vraiment, dans l’industrie du cinéma, c’est dur. Je pense qu’il faut apporter quelque chose d’inattendu à la table. Et pour nous, à cette époque, nous avons estimé qu’il était temps de faire une petite pause, de réévaluer ce que nous faisions.

Des projets abandonnés

Malgré le succès général de la franchise Lego Movie au cours de ses quatre films, le transfert des droits à un autre studio a finalement conduit à l’abandon de nombreux projets prévus. Parmi ceux-ci, un spin-off intitulé The Billion Brick Race, qui devait être écrit et réalisé par Jorge R. Gutierrez, lauréat du prix The Book of Life.