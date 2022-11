Project Cars : plus aucun avenir pour la simulation de course automobile

L'éditeur américain Electronic Arts abandonne la licence Project Cars de Slightly Mad Studios et Codemasters.

Cette décision d’EA a été prise après avoir évalué le statut de Project Cars à la suite de l’acquisition de Codemasters, concluant qu’il avait peu de chances de devenir un jeu à succès ou de s’intégrer au reste du portefeuille de courses de l’éditeur américain. Pour mémoire, le premier jeu a été lancé en 2015, avec une suite sortie en 2017. Le troisième épisode est arrivé en 2020 mais, contrairement à ses prédécesseurs, a été mal accueilli par la presse et les joueurs. Les trois titres ont été publiés par Bandai Namco car Slightly Mad Studios était encore indépendant. La licence a également eu une adaptation mobile qui est sortie en 2021.

EA is dropping Project CARS, https://t.co/Mz1KhrAeuF can reveal. The firm is to "stop further development and investment" in the series, the staff affected is to be moved to other EA roles wherever possible https://t.co/iBs1omn27v

Un porte-parole d’Electronic Arts a déclaré :

Nous avons annoncé en interne une mise à jour de notre portefeuille de jeux de course. Suite à une évaluation du prochain titre Project Cars et de son potentiel de croissance à plus long terme, nous avons pris la décision d’arrêter tout développement et investissement supplémentaire pour cette franchise. Les décisions de ce genre sont très difficiles à prendre, mais elles nous permettent de nous concentrer en priorité sur les domaines où nous pensons avoir le plus de chances de créer des expériences que les fans vont adorer. Nous nous concentrons sur les points forts de notre portefeuille de jeux de course, en particulier la propriété intellectuelle sous licence et les expériences en monde ouvert, et nous développons nos franchises pour qu’elles soient plus axées sur la société, avec des services en direct à long terme qui impliqueront les communautés mondiales. Les jeux sont au cœur du divertissement sportif et de la course automobile, et avec l’évolution des attentes des fans, nous reconnaissons la nécessité de faire évoluer nos jeux au-delà du jeu pur, en offrant aux fans des expériences pour regarder, créer et se connecter avec leurs amis. Nous travaillons avec toutes les personnes touchées par cette décision afin de les placer dans des postes appropriés au sein de notre portefeuille EA Sports et de jeux de course, ainsi que dans d’autres parties d’EA, dans la mesure du possible. Notre priorité est maintenant de fournir le plus de soutien possible à nos employés pendant cette transition.