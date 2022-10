Trigun : un premier aperçu survitaminé du reboot de l’anime

Trigun Stampede se dévoile dans une bande-annonce dingue : 3D, personnages très réussis, style dingue.

Il y a quelques mois, nous apprenions que l’anime culte de 1998 Trigun (basé sur le manga de 1996 du même nom de Yasuhiro Nightow) allait avoir droit à un reboot grâce au Studio Orange à qui l’on doit notamment Beastars. Trigun Stampede, c’est son nom, se démarque dès la première seconde de l’anime original avec son style graphique en 3D et le tout nouveau look du héros, Vash the Stampede. Aujourd’hui, le nouveau trailer nous en montre un peu plus et introduit l’un des nombreux personnages que Vash sera amené à croiser.

Trigun Stampede se dévoile dans une bande-annonce dingue

Celui qui est surnommé le Typhon Humanoïde a sur sa tête une énorme prime, il arrive sur la planète de No Man’s Land et se retrouve rapidement dans la galère face à des chasseurs de primes et aux habitants. Après avoir été sauvé par deux reporters qui enquêtent sur lui pour un article – dont les voix sont celles de Meryl Stryfe (Sakura Andou) et Robert de Niro (Kenji Matsuda) dans la version américaine -, ceux-ci se retrouvent liés à Vash, ainsi qu’un prêtre/croque-mort – Nicholas D. Wolfwood (Yoshimasa Hosoya) -, alors que notre héros tente de retrouver son frère, Millions Knives – Junva Ikeda -.

3D, personnages très réussis, style dingue

Que l’on connaisse ou non le manga et l’anime originaux – ce que je ne saurais que trop vous conseiller si vous aimez les manga/anime explosifs et déjantés -, il faut reconnaître que l’ensemble semble très réussi. La direction artistique est magnifique – chaque plan pourrait faire un bon fond d’écran -, les personnages sont très expressifs et le tout a l’air très sympathique. Avec le récent retour de Bleach ainsi que l’anniversaire de Naruto, cette bande-annonce arrive à point nommé pour celles et ceux qui voudraient se replonger dans les manga et anime avec lesquels ils ont grandi.

Trigun Stampede arrivera sur Crunchyroll en janvier 2023. Avec l’adaptation de NieR Automata, la deuxième saison de Tokyo Revengers et la quatrième saison de Bungou Stray Dogs, le début de l’année prochaine s’annonce chargé pour les fans d’animation japonaise.