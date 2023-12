La sélection de Noël de Begeek pour les gamers

Noël arrive à grands pas et si vous ne savez pas quoi offrir à votre gamer préféré, voici une petite sélection pour vous aider à choisir !

Un setup gaming coûte cher et rien de mieux que Noël pour espérer compléter son PC et avoir le matériel qui vous permettra la victoire ! On vous propose de découvrir dans les thématiques souris, claviers, casques, stream et smartphone les meilleurs périphériques. Voici notre sélection pour les cadeaux de Noël.

Souris

On vous propose 3 souris pour les différents usages des gamers : la Razer Basilisk V3 Pro qui est la meilleure à nos yeux mais également la plus chère (179,99€), on a également la Pulsefire Haste 2 de HyperX pour les petits budgets (69,99 ou 109,99€ en version sans-fil). La Corsair Scimitar Elite Wireless pour les addicts des MMO avec ses 16 boutons programmables et une autonomie d’environ 150 heures, elle est proposée à 150 euros environ. Dans la boite on retrouve également un tournevis qui permettra de bouger les boutons sur le côté pour convenir à sa morphologie.







Claviers 60%

On continue avec des petits claviers spécialement conçus pour l’eSport et les tournois LAN. Le clavier 60% fait fi du pavé numérique, des touches Fonctions et du reste à la droite de la touche Entrée. En résulte, un clavier transportable et les 3 que nous vous proposons sont mécaniques. L’avantage est à celui de Corsair qui propose le sans-fil, mais le Apex Pro Mini existe également en sans-fil.

Le Huntsman Mini de Razer : premier clavier Razer 60% avec des touches analogiques optiques : prix : 129,99 € (violet clicky) / 139,99 € (rouge linéaire)

: premier clavier Razer 60% avec des touches analogiques optiques : prix : 129,99 € (violet clicky) / 139,99 € (rouge linéaire) Le Corsair K70 Pro Mini Wireless a des touches supplémentaires (espace et échap pour le modder) et le sans-fil avec une autonomie de 32h en RGB ou 200h sans, les switchs peuvent être changés à la volée également : prix 189,99 €

a des touches supplémentaires (espace et échap pour le modder) et le sans-fil avec une autonomie de 32h en RGB ou 200h sans, les switchs peuvent être changés à la volée également : prix 189,99 € Le Apex Pro Mini de chez SteelSeries a une fonctionnalité intéressante qui lui permet de modifier la course des touches, c’est l’avantage ici des touches analogiques : prix 149,99 € ou 199,99 € en sans-fil

Casques sans-fil

Dans les casques sans-fil, cette année nous en avons testé plusieurs : le Razer BlackShark V2 Pro (229,99 €) et le HyperX Cloud III Wireless (179,99 €). Mais, nous avons également le Corsair Virtuoso RGB Wireless XT (279,99 €) de 2022 qui reste un très bon choix et qui sait faire oublier le côté gaming pour un casque aussi bien de tous les jours que pour les jeux. Attention, le HyperX est le plus accessible mais il ne fonctionne qu’avec son dongle et n’a pas le Bluetooth…







Pour le stream

Indétrônable sur ce segment malgré les essais de Razer avec la startup Loupedeck (rachetée depuis par Logitech), Elgato a fait évolué sa formule avec le Stream Deck + qui propose un écran tactile, des potentiomètres en plus et des touches plus grandes. L’appareil est bien plus épais que son homologue le MK.2 (testé ici). Il est proposé au prix de 229,99 euros contre 169,99 €.

Petit coup de cœur également, ce micro signé HyperX le Duocast, plus abordable que son grand frère le Quadcast, vous allez pouvoir avoir un son de qualité et du RGB comme on aime sur un setup gaming. Il est proposé généralement en dessous des 100 euros.

Manettes pour smartphone

On n’oublie pas également les joueurs sur smartphone avec 2 références : la Razer Kishi V2 Pro à 149,99 € et la Backbone One à 119,99 €. Les vibrations sur la manette de Razer sont assez anecdotiques tandis que la Backbone One version PlayStation permet le PS Remote Play et c’est vraiment un plus ! Autrement, on retrouvera le classique GeForce Now, le Xbox Game Pass et Steam Link sur les deux modèles afin de pouvoir jouer à ses jeux PC sur son smartphone.





On vous souhaite de joyeuses fêtes !